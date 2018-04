Cizí jazyky bystří rozum

V červnovém vydání odborného časopisu Journal of Psychology and Aging to tvrdí vědci z Torontské univerzity.

Vypočítávají, že osoby, které jsou zvyklé hovořit dvěma jazyky, se lépe soustřeďují a snáz se přizpůsobují rychle se střídající zátěži. V pokročilém věku to chrání před Alzheimerovou chorobou i demencí.

Poznatky, k nimž dospěl tým Elleny Bialystokové, jsou dalším důkazem souvislosti mezi jazykovými znalostmi a stavem mozku ve stáří. Studie se neopírala jen o Kanaďany, kteří běžně hovoří dvěma jazyky, ale také o skupinu obyvatel indického státu Tamilnádu.

V Kanadě jsou oficiálními jazyky angličtina a francouzština a pokusné osoby z Tamilnádu hovořily od dětství tamilsky a anglicky. Vědci porovnávali rychlost jejich mentálních reakcí se skupinou lidí, kteří hovořili jen jedním jazykem.

Všem účastníkům výzkumu bylo 60 až 88 let. Bilingvisté, tedy lidé hovořící dvěma jazyky, v testech přesvědčivě druhou skupinu předčili a dosáhli dokonce výsledků, které jsou běžné ve věkové skupině od 30 do 59 let.

Vědci soudí, že lidé, kteří umí dva a více jazyků, při jejich používání svůj mozek jakoby přepínají - právě v tom má být tajemství jeho celoživotní výkonnosti.