Citrusy ve vaší kuchyni. Inspirace Středomořím a Orientem

Jak zacházet s citrusy? rady a tipy v kuchyni Aby se z citrusů dobře vymačkávala šťáva, můžeme je nahřát před rozkrojením v horké vodě.

Citron pomáhá zlepšovat stravitelnost hub. Před tepelnou úpravou je osolíme a zakapeme citronovou šťávou.

Použitá kolečka citrusů z čajů a limonád nevyhazujeme. Nasekáme je na kousky, usušíme v troubě a používáme do vonných směsí.

Pach z prkénka vyřešíme potřením citrusovou šťávou.

Želatina zůstane hladká, nakapeme-li do ní pár kapek citronu.

Dovolená se blíží, ale přece jen vám zbývá několik dlouhých týdnů čekání? Přivolejte si atmosféru přímořského letoviska k vám domů a zapojte do vaření citrony, pomeranče, limetky a další citrusy, jejichž běžné použití v české kuchyni obyčejně končí leda tak u čaje s citronem nebo ovocného salátu.

"Naše kuchařka by měla přinést mnohé citrusové inspirace z jižní Francie, ale i z dalších koutů světa, kde je vaření a život propojený s těmito plody samozřejmou záležitostí," slibují autorky útlé knížky s názvem Citrusová kuchařka (Grada), která obsahuje 123 receptů na saláty, polévky, masové i vegetariánské pokrmy, dezerty, míchané nápoje, pomazánky nebo marinády s použitím různých druhů citrusových plodů.

"My doma používáme citrusy skoro tak často jako cibuli a česnek," tvrdí autorky Jana Hanšpachová a Markéta Lapprand. "Jsou stále přítomné nejen v našich kuchyních, ale slouží také jako oblíbená domácí lékárnička k léčbě mnoha zdravotních problémů, využíváme jejich čisticích schopností jako univerzálního přírodního odstraňovače skvrn všeho druhu, jako přírodní mýdlo na ruce, jsou jedinečné pro domácí aromaterapii."

Chcete-li také do svého domova přinést trochu jižního slunce, přinášíme vám na ukázku tři zajímavé recepty ze zmíněné kuchařky.

Krůtí curry s kokosovým mlékem a citronem

800 g krůtích řízků

2 cibule

4 citrony

2 stroužky česneku

3 lžíce koření curry

50 g másla

20 cl kokosového mléka

kostka kuřecího bujonu

svazek čerstvého koriandru

pepř z mlýnku

1. Nejdříve si připravíme marinádu: oloupeme a nakrájíme česnek a cibuli (jednu cibuli ponecháme stranou pro smažení masa). Omyjeme a nasekáme koriandr, ale ponecháme si několik stonků na ozdobu. Vymačkáme šťávu z citronů, přidáme umletý pepř a vše smícháme.

2. Krůtí řízky nakrájíme na velké kostky, v míse zalijeme marinádou a necháme odpočinout 30 minut v lednici.

3. Druhou cibuli osmahneme v litinovém hrnci na 50 g másla. Zasypeme kořením curry a asi jednu minutu mícháme. Přidáme kostky krůty v marinádě, 20 cl vody a podlijeme kuřecím bujonem z kostky.

4. Přikryjeme a necháme 20 minut povařit na slabém ohni. Přidáme kokosové mléko a pokračujeme ve vaření ještě 10 minut. Servírujeme teplé ve velkých miskách s rýží basmati a ozdobené koriandrem.

Marocký salát s kuskusem

175 g kuskusu

svazek nadobno nasekané jarní cibulky s natí (nebo pažitky)

menší nasekaná zelená paprika

2 pomeranče

60 g rozinek

lžíce olivového oleje

sůl a pepř

čerstvá meduňka na ozdobu

arabské koření (kupované směsi obvykle obsahují papriku, pepř, římský kmín, koriandr, česnek, chilli a sůl)

Na zálivku:

jemně nasekaná kůra z pomeranče

1 lžíce nasekané máty

150 m bílého jogurtu

1. Kuskus mírně osmahneme na pánvi, zalijeme asi dvojnásobným množstvím vody, přidáme arabskou směs (množství dle chuti) a vaříme za stálého míchání, dokud se voda nevyvaří. Kuskus varem nabobtná a změkne.

2. Pak ho vidličkou zlehka promícháme s olivovým olejem. Do kuskusu vmícháme nasekanou jarní cibulku, zelenou papriku, rozinky, osolíme, přidáme arabské koření podle chuti a opět zlehka promícháme. Jogurtovou zálivku připravíme promícháním všech uvedených surovin.

3. Oloupeme pomeranče, odstraníme z jejich povrchu nahořklou bílou blánu a jednotlivé dílky nakrájíme na menší kousky. Pomeranče klademe na kuskusový salát a přelijeme jogurtovou zálivkou s vůní pomerančové kůry. Ozdobíme lístky meduňky.

TIP: Místo papriky a arabského koření vmícháme do kuskusu čerstvé nebo sušené brusinky (borůvky), oříšky, dosladíme medem podle chuti, ozdobíme mátou.

Čokoládový dort s pomerančem

3 pomeranče typu Navel (nejméně jeden bio)

120 g cukru

150 g čokolády na vaření

80 g mouky

2 vejce

40 g másla

1 lžička vanilkového extraktu

15 cl vody

špetka mletého muškátového květu

1. Předehřejeme troubu na 200° C. Omyjeme biopomeranč a oloupeme z něho kůru v jemných proužcích pro dekoraci. Všechny pomeranče oloupeme, vykrájíme měsíčky a šťávu ponecháme stranou v míse. V kastrůlku připravíme sirup z 50 g cukru a 15 cl vody. Přidáme špetku muškátu. Přivedeme do varu a necháme na ohni 3 minuty.

2. Když sirup lehce vychladne, dáme na dno kulaté formy na dort dílky pomerančů a polovinou je zalijeme. Necháme vychladnout.

3. Do mísy s pomerančovou šťávou dáme 2 žloutky se zbylým cukrem a šleháme do rozpuštění cukru (bílky uchováváme stranou). Přidáváme postupně mouku, získáme hladké těsto, do kterého dáme lžičku vanilkového extraktu.

4. Čokoládu rozehřejeme ve vodní lázni se dvěma lžícemi vody a máslem. Pečlivě rozmícháme a spojíme s těstem.

5. Z bílků ušleháme pevný sníh (můžeme přidat několik kapek citronu) a jemně ho vmícháme do těsta. Tuto směs pak vlijeme do dortové formy s pomeranči a sirupem.

6. Pečeme přibližně 15 minut. Dortový korpus zůstane lehce mokrý. Vychlazený ho vyklopíme na talíř, můžeme polít zbytkem sirupu a ozdobíme pomerančovou kůrou.