Vitamin C na talíři. Bojujte s chřipkou a přitom si pochutnejte

Smažená zelenina s nudlemi a limetkou

Doba přípravy: 20 minut + 15 minut smažení

Množství: pro 4 osoby

2 houby šiitake

1 malá červená cibule

1 stroužek česneku

1 jarní cibulka

1 čili paprička

200 g brokolice

hrst baby kukuřiček

hrst čerstvých špenátových listů

1 malá červená paprika

1 limeta

400 g čínských nudlí

tmavá sezamová semínka

1 lžíce oleje

hrst zelených fazolek

hrst cukrového hrášku

sůl

pepř

1 lžíce sezamového oleje

4 lžíce sójové omáčky

1. Houby nakrájíme na plátky, cibuli přepůlíme a nakrájíme na plátky, česnek najemno nasekáme. Jarní cibulku nakrájíme na kolečka, chilli papričku najemno nasekáme. Brokolici rozebereme na růžičky. Větší kukuřičky pokrájíme, ze špenátových listů odstřihneme stonky a natrháme je. Papriku nakrájíme na proužky. Z půlky limety vymačkáme šťávu.

2. Nudle uvaříme podle návodu, pak do nich vmícháme 2–3 lžičky sezamových semínek.

3. Ve woku rozehřejeme olej, vsypeme cibuli a česnek, orestujeme, přidáme zeleninu, sůl, pepř a za stálého míchání opékáme.

4. Po 2–4 minutách přilijeme sezamový olej a sójovou omáčku, společně promícháváme dalších 30–60 sekund, přidáme nudle a společně opékáme a promícháváme asi 1–2 minuty.

5. Rozdělíme do misek a dochutíme šťávou z druhé poloviny limetky.

Tip: Namísto nudlí připravte zeleninu s jasmínovou rýží.

Ryba v papillotě s mandarinkami a citronovou trávou

Doba přípravy: 30 minut + 15-20 minut pečení

1 kg čerstvé vykuchané ryby (chňapal červený, pražma, růžicha červená)

2 stonky citronové trávy

centimetrový kousek čerstvého zázvoru

3 mandarinky

1 lžička medu

2 lžíce olivového oleje

sůl

čerstvě mletý pepř

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Rybu omyjeme a osušíme. Připravíme si dva velké kusy pečicího papíru nebo alobalu.

2. Citronovou trávu najemno nasekáme, zázvor oloupeme a nahrubo nastrouháme.

3. Z jedné mandarinky vymačkáme šťávu, ze zbylých oloupeme kůru, rozdělíme je na dílky a ty také oloupeme.

4. Šťávu promícháme s medem, olejem, špetkou soli, nasekanou citronovou trávou a zázvorem.

5. Rybu položíme doprostřed pečicího papíru, potřeme vzniklou omáčkou zvnějšku i zevnitř, položíme na ni dílky mandarinky, zakapeme zbylou omáčkou, balíček dobře uzavřeme a dáme péct na 15–20 minut.

6. Balíček opatrně otevřeme, abychom se nespálili párou, a servírujeme se salátem a čerstvou bagetou.

Tip: Olej a med zaměňte za rozpuštěné máslo a sójovou omáčku. Čerstvou citronovou trávu seženete u vietnamských zelinářů.

Brambory s pomerančovou kůrou a koriandrem

Doba přípravy: 20 minut + 40-50 minut

1 kg přílohových brambor varný typ B

2 pomeranče

1/2 lžičky semínek koriandru

3 lžíce oleje

sůl

pepř

hrst čerstvého koriandru

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Brambory dobře očistíme kartáčkem pod tekoucí vodou. Pomeranče omyjeme a osušíme.

2. Z jednoho pomeranče okrájíme ostrým nožem nebo škrabkou kůru a nakrájíme ji na tenké proužky, z druhého pomeranče kůru nastrouháme. Semínka koriandru rozdrtíme v hmoždíři.

3. Brambory dáme na plech, potřeme je olejem, osolíme a opepříme, posypeme proužky kůry a koriandrovými semínky. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 35–45 minut, podle velikosti brambor.

4. Plech vyndáme z trouby, talířkem rozmáčkneme brambory, aby byly zploštělé a praskly. Troubu rozpálíme na 230 °C. Koriandrové lístky jemně nasekáme.

5. Dopečeme pět minut pod grilem a ozdobíme nastrouhanou pomerančovou kůrou a nasekanými lístky.

Tip: Brambory si můžete předvařit dopředu a později upéct, postačí jim pak jen 15 minut v troubě. Pečte je s několika neoloupanými stroužky česneku, rozmáčknutými nožem na plocho.

Žebírka s pomerančem a zázvorem

Doba přípravy: 20 minut + 12 hodin marinování + 80–90 minut pečení

Množství: pro 4 osoby

1,5–2 kg vepřových žebírek nasekaných na jednotlivá žebra

4 pomeranče

2 stroužky česneku

6 lžic pomerančové marmelády

1 lžička mletého zázvoru

1 hrnek sójové omáčky

3–4 lžíce sezamových semínek

1. Žebírka omyjeme a osušíme, vložíme je do většího hlubšího pekáče. Ze tří pomerančů vymačkáme šťávu, česnek prolisujeme. Šťávu promícháme s prolisovaným česnekem, marmeládou, zázvorem a sójovou omáčkou.

2. Připravená žebírka přelijeme marinádou a odložíme do chladu. Během marinování je několikrát otočíme.

3. Půl hodiny před pečením žebírka vyjmeme z chladničky, troubu předehřejeme na 180 °C. Z pomeranče oloupeme kůru až na dužinu a vykrájíme nožem jednotlivé dílky pomeranče.

4. Žebírka i s marinádou pečeme ve vyhřáté troubě asi hodinu, během pečení je potíráme a přeléváme výpekem. Po hodině přidáme dílky pomeranče a dopečeme dalších 20 minut. Před podáváním posypeme semínky.

Tip: Vyberte raději marmeládu bez podílu pomerančové kůry.

Piškoty s pomerančovým krémem

Doba přípravy: 40 minut + 8–10 minut pečení

1 malý pomeranč

200 ml mléka

50 g přírodního cukru

1/2 sáčku vanilkového pudinku v prášku

100 g másla

3 vejce

5 lžic cukru krupice

3 lžíce hladké mouky

2 lžíce polohrubé mouky

1 lžíce škrobové moučky

1/4 lžičky citronové kůry

1. Troubu předehřejeme na 160 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Z omytého a osušeného pomeranče nastrouháme kůru a vymačkáme šťávu.

2. Z mléka, přírodního cukru a vanilkového pudinku uvaříme hustý pudink, necháme jej vychladnout, občas ho zamícháme.

3. Vychladlý pudink vyšleháme s pomerančovou kůrou a šťávou a po lžících přišleháváme změklé máslo.

4. Bílky vyšleháme do tuha, přišleháme dvě lžíce cukru. Žloutky vyšleháme se zbylým cukrem do pěny. Vzniklý krém zakryjeme potravinovou fólií a odložíme do chladu.

5. Obě mouky a škrobovou moučku smícháme a prosijeme.

6. Do vyšlehaných žloutků vmícháme citronovou kůru, střídavě vmícháme sníh a prosátou mouku.

7. Směsí naplníme cukrářský sáček a na plech nastříkáme kolečka v pravidelných rozestupech. Poprášíme je moučkovým cukrem a pečeme 8–10 minut, podle velikosti.

8. Upečené piškoty necháme krátce zchladnout na plechu, pak je opatrně odlepíme od pečicího papíru a necháme vychladnout na mřížce. Naplníme je připraveným pomerančovým krémem.

Tip: Do těsta můžete přidat pro změnu lžíci kakaového pudinkového prášku, vnitřní část piškotů můžete potřít rozehřátou čokoládou a pak naplnit krémem.