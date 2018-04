Čtenářský recept: Citronová treska podle norské panímámy

Doba přípravy: 50 minut

Množství: 4 porce

2 větší filety z tresky (nebo 6 menších)

2 cibule

1 citron

citrónový pepř

červená paprika

5 dkg másla

3 - 4 plátky uzené krkovičky nebo debrecínky





1. Do pekáčku na dno dáme slabé plátky másla a na ně rozkrájenou cibuli na proužky.

2. Tresku rozmrazíme a do suchého hadříku nebo do většího počtu ubrousků z ní vysajeme přebytečnou vodu. Posypeme ji kořením a červenou paprikou a dáme do pekáčku, poklademe nakrájenými kolečky citronu, slabými plátky másla a dáme zapéct do trouby.

3. Necháme v troubě cca 20 - 30 minut, těsně před koncem položíme na rybu plátek uzené krkovičky na vypečení. Že je ryba hotová poznáme tak, že se maso rozděluje na jednotlivé plátky. Podáváme s hranolky nebo jinou bramborovou přílohou.