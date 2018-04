Výčitky, výhrůžky, obviňování... Nenechte se citově vydírat

Emocionální vydírání je vlastně forma manipulace. Vyděrač si je dobře vědom, že nám na vztahu s ním záleží a zneužívá toho k dosažení své spokojenosti. Často sice neví, co chce, zato ví, jak nás donutit, abychom to splnili. Umí nás dostat do začarovaného kruhu, kdy se vší silou snažíme splnit jeho požadavky, jakkoli jsou nesmyslné a nereálné.

Začarovaný kruh

Typickou technikou, kterou takoví lidé používají, je tzv. FOG. Pojmenovala ji americká psycholožka Susan Forwardová, autorka pojmu emocionální vydírání i stejnojmenného bestselleru. Fog je anglicky mlha, ale FOG znamená ještě něco: "fear, obligation, guilt". Tedy "strach, závazek, vina".

To jsou tři emoce, které se v nás vyděrači snaží vyvolat. "Strach, že se s nimi nepohodneme, pocit závazku k plnění jejich požadavků a pocit viny, když se nám to nedaří," vysvětluje Forwardová.

Zmíněný začarovaný kruh vypadá asi takhle: manipulátor přednese svůj požadavek ("kup mi nové boty"). Když oběť odmítne, začíná nátlak ("jestli mě máš rád, koupíš mi nové boty"). Nátlak se stupňuje a přidávají se výhrůžky ("když mi nekoupíš boty, opustím tě"), takže oběť nakonec podlehne. Manipulátor si přitom připraví půdu pro další požadavky a celý proces se neustále opakuje.

Susan Forwardová popisuje čtyři druhy citových vyděračů. Ty se můžou navzájem kombinovat, jeden člověk může mít více tváří. Jestli se s vyděračem potýkáte a chcete váš vztah zlepšit, zkuste si nejprve určit, která charakteristika na něj sedí.

Trestající: Jasně říká, co chce, a co hrozí, když to nedostane. Je to třeba zmíněná manželka, která touží po nových botách. Nebo dítě, které vyhrožuje útěkem z domova. "Čím užší je náš vztah, tím víc je v sázce, tím větší máme tendenci podlehnout," píše Forward. K tomuto typu patří i velmi závažné případy, kdy "trestající" vyhrožuje své oběti fyzickým násilím. Tam už je potřeba odborná pomoc.

Sebetrestající: Podle Forwardové je obklopuje "atmosféra dramatu, hysterie a krize". Mají sklon k citové závislosti a neustále potřebují ujišťovat, že jsou milováni. Mají problém převzít za sebe zodpovědnost, jsou to takové velké děti. V nejtěžších případech vyhrožují sebevraždou.

Trpitelé: Své neštěstí dávají za vinu ostatním. Neříkají jasně, co chtějí, oběť na to musí přijít sama. Pokud se jí to nedaří, obviňování pokračuje. To, že neumíte číst myšlenky, vás neomlouvá, naopak to znamená, "že mi nerozumíš, nezajímám tě, nechceš mi pomoci".

Mučitelé: Jejich oběť musí "projít testem". Mučitelé slibují lásku, peníze nebo pocit štěstí jako odměnu za "dobré chování". Když uděláme, co chtějí, dostaneme to, po čem toužíme my. I když by to měla být samozřejmost, jako třeba přijetí do kolektivu nebo manželský sex.

Čtyři strategické rady

Každý typ vztahu s emocionálním vyděračem je psychicky vyčerpávající. Čekají vás pocity viny a zodpovědnosti, vaše sebevědomí bude dostávat jednu facku za druhou a vaše sebeúcta se postupně vytratí. Řešení vypadá jednoduše - odstraňte manipulátora ze svého života.

Jenže co když přes to všechno cítíte, že ho máte rádi? Susan Forwardová sestavila strategii, jak postupovat, nechceme-li manipulátora nadobro ztratit. Může a nemusí to vyjít, ale třeba se vám nakonec podaří váš vztah zachránit.

1. Pochopte je

Citoví vyděrači nejsou racionální a nechovají se logicky. "Často jsou to lidé, kteří se už dlouho z nějakého důvodu cítí úzkostně a nejistě. Možná zažili v minulosti frustraci, kterou se teď snaží kompenzovat," říká Forwardová.

Nesnažte se je omlouvat, ale zkuste pochopit jejich motivy. Nezapomeňte přitom, že "i když se tváří, že je to celé o vás, vlastně tu o vás vůbec nejde". Vyděrač se snaží najít jakousi jistotu a vy jste jen nástrojem. Vy nejste zodpovědní za jejich život a rozhodnutí.

2. Buďte sobci

Seberte všechnu odvahu, abyste se vymanili z bludného kruhu. V klidu si sedněte a stanovte si svá vlastní kritéria a limity. Určete si, co jste ochotni pro svého manipulátora udělat a co už překračuje mez. Rozhodnutí si řekněte nahlas nebo ho napište.

3. Neobhajujte se

S vyděrači mluvte neutrálně, objektivně, bez emocí. Přes emoce jsou tu oni, vy nemusíte přilévat olej do ohně. Radši řekněte: "Mrzí mě, že jsi naštvaný. Chápu, jak se cítíš." Tím je zároveň překvapíte a vezmete jim jejich nejsilnější zbraň - negaci.

4. Komunikujte

Povězte jim o svých hranicích a o tom, co se vám na vašem vztahu nelíbí. Stůjte si za svým a obrňte se proti obviněním, která na vás budou chtít uvalit. Dejte jim čas na rozmyšlenou. Navrhněte, že se nejdřív oba uklidníte a pak si promluvíte.

Jako "vyrovnání" jim můžete nabídnout, že když se pokusí změnit své chování, změníte se i vy. Zkuste najít rovnováhu mezi svými požadavky a momenty, kdy jste ochotni ustoupit. Nepřetvařujte se. Řekněte jim, že nejste ochotni řešit za ně jejich problémy, ale můžete jim nabídnou pomocnou ruku. Zkuste metodu otázek: "Co kdybychom...?"

Ve zkratce: zachovejte si chladnou hlavu, buďte upřímní a stateční. Pokud se ani tak nepodaří manipulátora přesvědčit, že potřebujete změnu, nebo je situace příliš závažná, raději vyhledejte pomoc odborníka.