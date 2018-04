Citlivé údaje jsou v systému IZIP v bezpečí

Elektronické knížky šetří čas i peníze - čtěte ZDE

"V oblasti bezpečnosti splňuje IZIP nejpřísnější požadavky a poskytuje svým uživatelům největší možnou ochranu osobních údajů," říká ředitel projektu MUDr. Tomáš Mládek.

"Bezpečnost informací uložených v systému IZIP jsme řešili se špičkovými odborníky. Ochrana osobních údajů je podobná jako třeba u bankovních účtů, a tudíž nesrovnatelně vyšší, než například v běžné kartotéce v ordinaci."

A jak to funguje v praxi? Pacient, který se zaregistruje do systému IZIP, dostane podobné identifikační číslo, jako třeba majitel bankovního konta.

Své "zdravotní PIN", vygenerované náhodně počítačem, zná jen on, a jen on tedy rozhoduje, kdo všechno se do zdravotní knížky dostane. Z toho logicky vyplývá, že jeho souhlas ke vstupu potřebuje i lékař.

Když kdokoliv třikrát za sebou zadá špatný kód, přístup do knížky se automaticky zablokuje. Uvolnit ho pak samozřejmě může jen pacient.

Ochrana "z druhé strany"

Nejen pacient, ale i lékař musí být registrován v systému IZIP. Bez registrace sice může se souhlasem pacienta do knížky nahlížet, ale nesmí do ní nic zaznamenávat.

Z toho vyplývá, že veškeré zápisy provedené do kterékoliv knížky jsou velmi jednoduše identifikovatelné a dohledatelné. Všechny servery s údaji z knížek jsou navíc pod neustálou fyzickou ostrahou.

