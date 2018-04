Cítíte se vyčerpaní? Máme pro vás 14 rad, jak dobít baterky

Na posílení vitality existuje celá řada zaručených rad. Nejsou ovšem univerzální, na každého zabere jiná. Něco společné ale přece mají: je třeba vybalancovat společně tělo i duši. Jedno bez druhého prostě nefunguje. "V dnešní době trochu zapomínáme na své tělo. Jsou to možná otřepané fráze, ale cvičení, masáže a kvalitní jídlo opravdu ovlivní nejen to, jak vypadáme, ale i jak se cítíme. S dobrou fyzickou kondicí se dají lépe zvládnout i mizerné psychické stavy," říká klinický psychiatr Zdeněk Navrátil.

Cítíte se už dlouho unavení, nemáte do ničeho chuť a sotva se vlečete? Pak je třeba s tím rychle něco udělat. Trochu přehodnotit svůj život a začít jinak. Ne, nebojte se, nehodláme vás přemlouvat, abyste odjeli do Tibetu meditovat nebo zdolat osmitisícovku. Maximum pro sebe můžete udělat i doma. Stačí jen chtít, trochu se vyburcovat a vybrat si některou z revitalizačních metod, které jsme pro vás připravili. Opravdu totiž fungují. Ne sice přes noc, ale po nějaké době budete sami překvapeni, jak se vám uleví. Radost ze života čeká za dveřmi, tak račte vstoupit…

Srovnejte si to v hlavě

NAUČTE SE ŘÍKAT NE!

Neumíte odmítnout kamarádku, která už posté chce vyprávět o svém hrozném manželovi, i když víte, že se pak budete cítit jako vyždímaný hadr? Je na čase naučit se říkat ne. Zdvořilé, ale důrazné. Máte totiž svůj život a své potřeby, které odsouváte.

VYKŘIČTE SE

I nepříjemné pocity, jako je zloba, vztek nebo smutek, nám ubírají energii. Hlavně když je skrýváme hluboko v sobě. Je lepší je projevit a vnitřně se vyčistit. Chce se vám plakat nebo křičet? Tak to udělejte. Není třeba křičet v kanceláři, ale můžete se určitě uchýlit někam do soukromí a vyřádit se…

MYSLETE NA TO HEZKÉ

Možná to zní jako z nějaké příručky, ale doopravdy to funguje. Přestaňte konečně myslet jen na nejhorší, co vás může potkat, a přemýšlejte o hezkých věcech, které máte před sebou. Opustil vás partner? No a co, na světě je spousta lidí, kteří touží být s vámi. Jste naštvaní na svého pubescenta? I puberta jednou skončí a vašemu potomkovi to za vás vrátí jeho děti.

NEOBVIŇUJTE SE

Možná jste nešťastní, že se vám nic nedaří. Možná je to proto, že vaše očekávání jsou vyšší, než je realita. A slevte především z nároků, co máte sami sebe. Přestaňte se kritizovat a obviňovat za každou maličkost. Nemůžete být stoprocentní profesionál, milenec či milenka. Buďte prostě sví. Jste totiž moc dobří a možná úplně nejlepší na světě…

NO TAK SE TO NEPOVEDLO

Nemyslete dokola na své průšvihy. Nestihli jste dokončit projekt v termínu? Přišli jste pozdě na schůzku se šéfem? Je to sice velmi nepříjemné, ale život jde dál. Zkuste si představit, co bude za dva měsíce. Zboří se svět? Ne. Tak se vzchopte, příště to bude lepší…

VYPOVÍDEJTE SE

Přístup mužů a žen ke stresovým situacím je naprosto rozdílný. Zatímco muži mají tendenci buď bojovat, nebo naopak od problému utéct, ženy se řídí heslem "sdělená starost, poloviční starost". Pokud tedy máte důvěrné přátele, svěřte se jim se svými potížemi. Uleví se vám...

ZKUSTE NĚCO NOVÉHO

Pokud se vám v životě nedaří a máte pocit, že se točíte na místě, možná je čas uzavřít starou kapitolu. Někdy stačí jen málo, abyste přestali stagnovat. Energii dodá třeba i kroužek keramiky, aerobik nebo jiná trasa do práce. A možná díky novému přívalu energie najdete sílu změnit i něco víc...

NAMASÍRUJTE SI NOHY

Víte, kde je hlavní "sídlo" mizerné nálady? Představte si, že na chodidlech! Stresem se může v těle blokovat energie. Ten, kdo se chce opět cítit fit, potřebuje masáž, která tok energie opět rozpohybuje. Zkuste jednoduchou masáž reflexních zón na chodidlech. Promačkávejte a masírujte prsty na nohou jeden po druhém, nejdříve lehce, pak silně. Začněte malíčkem a skončete palcem. Ideální je masáž opakovat alespoň dvakrát denně na obou chodidlech.

ODBLOKUJTE RAMENA

I šíje a ramena jsou pro správný tok energie nezbytné. Věnujte jim tedy trochu pozornosti. Levou rukou uchopte pravé rameno (a naopak), pomalu otáčejte hlavu směrem ke stlačovanému ramenu. Ruku spusťte podél těla postupně odshora až ke konečkům prstů. Už cítíte to proudění?

DOPŘEJTE SI SVĚTLO

Světlo v mozku podporuje tvorbu hormonů (serotoninu a endorfinu), které zlepšují náladu. Proto vyrazte denně alespoň na 15minutovou procházku. I zatažená obloha nervový systém rozpumpuje. Taky pomáhá vstávat do plně osvětleného bytu. Chvilku tedy nešetřete, a než vás "blbá" nálada přejde, pěkně si na ni posviťte.

PŘIVOŇTE SI

O tom, že vůně povzbuzuje a tříbí smysly i mysl, není pochyb. Proti stresu působí zejména vůně citronu, jasmínu nebo máty. Ovšem povzbudit vás může, cokoli máte rádi. Pokud například milujete vůni kávy, ale zároveň omezujete její pití, zkuste ji prostě inhalovat. Vůně pražené kávy u vás navodí příjemné vzpomínky, zlepší náladu i mozkovou činnost.

NAROVNEJTE SE

Všimli jste si, jak vás stres nebo únava doslova kroutí? Ramena svěšená, postava shrbená a ztuhlá. Narovnejte se! Protřepejte končetiny, hrdě vztyčte hlavu a uvolněte se. A nezapomínejte na pohyb. Pořádně se oblékněte a hurá do přírody. Pokud si netroufáte na běh, stačí procházka ostrou chůzí v parku, hlavně ale venku, v tělocvičně to není "to pravé ořechové".

VYSPĚTE SE

Stejně jako pohyb i odpočinek je důležitý. Ještě než zhasnete, zkuste jen tak relaxovat v posteli třeba s knížkou nebo při hudbě. A neokrádejte se o spánek. Měli byste spát kolem osmi hodin denně. Spánku pomáhají i rituály, pokud budete chodit do postele pravidelně ve stejnou hodinu, tělo si brzy zvykne a vy usnete jako nic…

ZHLUBOKA DÝCHAT

I špatné dýchání nese svůj podíl na stresu. Při nervovém vypětí většinou dýcháme mělce a nedostatečně tak okysličujeme mozek. A přitom stačí tak málo! Hluboké nádechy a výdechy pomáhají při akutním stresu. Jen si to zkuste. Tak co, už jste klidnější? Pokud si na to "pravé" dýchání zvyknete, budete se cítit uvolněnější a bystřejší. Ne nadarmo jsou ti nejvyrovnanější lidé mezi jogíny, kteří mají dechová cvičení přímo v popisu práce. Pro začátek aspoň párkrát za den myslete na to, abyste dýchali zhluboka, pravidleně a "do břicha".