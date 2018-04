Čistý venkovský vzduch může uškodit. Pravdy a mýty o alergii

Kdy si dávat pozor 0 let Alergickým rodičům se stejně postižený potomek narodí až s osmdesátiprocentní pravděpodobností. Jde-li o plánované mateřství, doporučuje se jako nejlepší období porodu prosinec až březen. 3 roky Alergie se může projevovat atopickým ekzémem, časté jsou také potravinové alergie. Nejsilnějším zdrojem alergenů jsou v prvních letech dítěte roztoči. 6 let Další alergie se mohou objevit po nástupu do školky a školy, zejména na domácí prach, ale i na pyly, seno a plísně. Pokud dítě trpělo ekzémem, mohou u něj převažovat dýchací obtíže. Často se rozvine astma. 10 let Alergická rýma může přerůst až v celoroční. Alergie může zhoršovat stres ze školy, ale také třeba stěhování nebo rozvod rodičů. 14 let Vrcholí alergie na plísně. V padesáti procentech případů ale alergie v tomto věku spíše ustupují. Ve výjimečných případech se mohou zhoršovat. 25 let Těhotenství, kojení a porod je zátěží pro organismus ženy a může alergie zhoršit. Kojení je pro díte důležité: čím déle matka kojí, tím později se dítě setká s alergeny v potravinách. 40 let Může se projevit takzvané profesionální astma, kterým jsou ohroženi lidé pracující zejména v prašném prostředí.