Čistíte si správně?

1. Učíte běžně své pacienty, jak si správně vyčistit zuby?2. Jak vy sám pečujete o svůj chrup a kdo vás to učil?1. Při vstupních prohlídkách - VZP proplácí ve výši 260 korun krátkou instruktáž o správné hygieně ústní dutiny.2. Kartáčkem a zubní pastou. Můj tatínek byl lékař, učil mě to odmalička. Říkal: "Když budeš mít špinavé zuby, dostaneš přes držku."1. Zaměstnali jsme na to dentální hygienistku. Nový pacient projde celkovým vyšetřením a je mu upraven způsob čištění zubů. Lékař pak sleduje, s jakým úspěchem se to pacientovi daří.2. Důkladně umím o svůj chrup pečovat až v posledních pěti letech. Používám zubní kartáček a pastu, jednou denně dentální niť a mezizubní kartáček. Dále provádím fluoridové výplachy a solím fluoridovanou solí.