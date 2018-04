Čisticí prostředky podporují vznik astmatu

6:00 , aktualizováno 6:00

I domácí úklid jednou týdně za použití chemických čisticích prostředků může být příčinou vzniku astmatu. Ve své nové studii, publikované v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, to uvádí tým španělských vědců.