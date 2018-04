Čistěte si zuby tak, aby to mělo smysl

• Nevymlouvejte se na dědičnost

Ztráta zubů je úplně zbytečná. Je však třeba si uvědomit, že v ústech působí dva typy bakterií - jedny ničí přímo zuby a způsobují zubní kaz, další útočí na měkké tkáně dásní a vyvolávají tak parodontitidu.

Při tomto onemocnění se postupně odhalují krčky zubů, přidává se bolest a člověk nakonec může o chrup přijít. Kdyby si zuby pravidelně a dobře čistil, nemuselo tomu tak být.

• Vyberte si správný kartáček

Ačkoli tomu spousta lidí nevěří, platí, čím menší hlava kartáčku, tím lepší. Štětiny by měly být měkké, na konci zakulacené. Středně tvrdé či dokonce tvrdé kartáčky sice vypadají účinnější, ale ve skutečnosti v ústech napáchají více škody než užitku.

• Nespoléhejte jen na jednu metodu

Běžný zubní kartáček doplňte dalšími pomůckami - v úvahu připadají jednosvazkové kartáčky na hůře přístupná místa, mezizubní kartáčky, dentální nitě - ale pozor, ty se nehodí, pokud máte sklon ke krvácení dásní.

• Naučte se čistit si zuby

Zuby si čistí asi každý, ale málokdo skutečně dokonale. Kupte si speciální barvicí pilulky, které vám po vyčištění zubů ukážou, kde všude vám zbyl plak. Navštivte dentální hygienisty, kteří vás naučí chrup správně čistit. Poradit vám s jejich výběrem by měl zubní lékař.

• Žvýkejte, zubům to jen prospěje

Žvýkačka bez cukru zubům prospívá. Mimo jiné proto, že podporuje tvorbu slin, v nichž je hodně minerálů, a zuby se tak účinně omývají. Není přitom pravda, že žvýkačka vytahuje plomby - to jen v případě, že plomba by už vypadla tak jako tak.

• Jezte vyváženou stravu

Zuby chrání i vhodné jídlo. Nejde jen o to, omezit sladkosti, ale zároveň se vyplatí dbát o to, aby v potravě nebyla přemíra škrobů. Zubům škodí například těstoviny, obilniny, ale i kiwi nebo pomeranč, protože je v nich hodně cukrů, v ovoci navíc i kyseliny. Proto by se neměly zuby čistit okamžitě po konzumaci plodů, sklovině by to neučinilo dobře.

• Choďte dvakrát ročně k zubaři

Preventivní prohlídka u zubaře by vás neměla nijak zruinovat, platí ji zdravotní pojišťovna. Má smysl i v případě, že vás zuby nijak netrápí, protože lékař včas odhalí třeba počínající zubní kaz.