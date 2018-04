Chcete mít čisté čočky u brýlí a nevíte, jak na to? Jar a voda je nejlepší. Namydlete čočky jarem a poté opláchněte vlažnou vodou, nikoli vroucí, čočky by mohly popraskat. Nechte oschnout. Nezkoušejte však raději u brýlových čoček s reflexní vrstvou. Ta by se po opláchnutím jarem mohla začít olupovat.

Jakub Ryba, Jihlava