Císařský řez ohrožuje zdraví dětí. Zvlášť když přijde brzy

Podle statistik se v Česku loni císařským řezem narodilo 18,7 procenta dětí. Přitom v roce 1990 to bylo pouhých 7,7 %. Císařským řezem rodí například dokonce celá čtvrtina britských matek. To jsou údaje velmi vzdálené doporučovaným deseti až patnácti procentům císařských řezů, které doporučuje Světová zdravotnická organizace WHO.

Oficiálně se sice u nás tento zákrok nesmí provádět na přání matky. Nicméně lékaři přiznávají, že matky i jejich okolí se je často snaží přesvědčit, aby k císařskému řezu přistoupili, a že někdy podlehnou.

Čtyřikrát větší riziko

Nový výzkum, jehož závěry byly tento týden zveřejněny v British Medical Journal, však ukazuje, že děti narozené císařským řezem mají čtyřikrát častěji problémy s dýcháním než ty, které se narodily klasickým způsobem.

Autoři výzkumu z univerzity v dánském Aarhusu zjistili, že riziko je největší tehdy, pokud je císařský řez proveden příliš brzo, a varují tedy ženy, aby tento zákrok dobrovolně rozhodně nevolily před 39. týdnem těhotenství.

"To je důležitá informace pro ženy, které si císařský řez volí dobrovolně. Už je jisté, že císařský řez provedený před třicátým devátým týdnem těhotenství je mnohem rizikovější. Přitom se však většina dobrovolných císařských řezů provádí právě v sedmatřicátém nebo osmatřicátém týdnu těhotenství," říká vedoucí výzkumu Anne Hansenová.

Příliš rychlý porod

Zatím ještě není zcela jasné, proč mají problémy s dýcháním právě děti narozené císařským řezem. Vědci však předpokládají, že jde o souhru několika faktorů. Jednak očekávání operace spouští v matčině těle tvorbu stresových hormonů a ty potom negativně ovlivňují dítě.

Další příčinou je údajně absence hormonálních a tělesných změn, které se odehrávají v průběhu porodu a díky kterým se plíce dítěte připravují na své fungování mimo tělo matky. Svůj vliv má pravděpodobně i skutečnost, že při císařském řezu je nepřirozeně rychle přerušena pupeční šňůra a dítě je rychle vyňato mimo tělo matky. Tekutina v plicích se tak nestačí vstřebat.

Problémy s dýcháním spojené s císařským řezem mohou být přechodného i trvalého rázu a většinou si vyžádají pobyt v inkubátoru a následnou léčbu. Hansenová a její kolegové svůj dlouhodobý výzkum postavili na pozorování více než 34 000 novorozenců narozených v Dánsku.

Čím později, tím lépe

Zjistili přitom, že téměř čtyřnásobně se pravděpodobnost dýchacích problémů zvyšuje u dětí narozených císařským řezem v 37. týdnu těhotenství, trojnásobná je potom u dětí narozených císařským řezem v 38. týdnu, a dvojnásobná, pokud je dítě vyňato z těla matky v 39. týdnu těhotenství.

Ve srovnání s 2,8 % dětí narozených přirozeným způsobem v 37. týdnu má stejné problémy s dýcháním 10 % dětí narozených císařským řezem. Ve 39. týdnu těhotenství činí pak tento rozdíl už jen 2,1 % u dětí narozených císařským řezem a 1,1 % přirozených porodů.

"Císařské řezy na přání jsou mezi matkami stále více žádané a tato móda se rozmáhá po celém světě," říká Hansenová. "Většina matek si však vůbec neuvědomuje, jak mohou tímto zákrokem ohrozit zdraví svého dítěte."

"Přitom je náprava této situace relativně jednoduchá. Většina matek, které si přejí císařský řez, má za sebou odstrašující zkušenost s prvním porodem. Logicky se tudíž bojí a nechtějí jej opakovat. Pokud se porodníci budou snažit rodičkám vše vysvětlit a zaměří se na pozitivní přístup, procento císařských řezů by se mělo postupem času snížit."