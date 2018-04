Čínskou medicínou léčím i české doktory, prozradil Petr Hoffmann

"Základem čínské medicíny jsou bylinné produkty, akupunktura, úprava životosprávy, fyzioterapie a psychoterapie," uvedl v on-line rozhovoru lékař.

A proč je podle Hoffmanna čínská medicína tak úspěšná? "Funguje více než čtyři tisíce let, tudíž je dokonale vyzkoušená a klasická je zde pouze 150 let," dodal.

V Česku byl mezi prvními

"S přírodní léčbou pomocí čínských bylin jsem začínal jako jeden z prvních v Česku už v roce 1990. To, co jsem se naučil ve škole při víkendových kurzech od čtvrtka do neděle, jsem hned v pondělí použil v praxi. Dopoledne jsem dělal obvodního lékaře a odpoledne už jsem léčil soukromě touto metodou," vzpomíná lékař z Dobré Vody u Českých Budějovic.

A když se před 14 lety po vystudování pražské sinobiologické univerzity doplněné sérií stáží v Číně i zámoří rozhodl definitivně vzdát zavedené dětské klientely i smlouvy s pojišťovnou a živit se už jenom privátní ordinací čínské medicíny, mnoho skeptiků mu prorokovalo černou budoucnost. Neměli pravdu. Do jeho ordinace si nachází cestu tolik pacientů z celého Česka, že se na prohlídku čeká i šest týdnů.

Specializuje se na chronická onemocnění, jako jsou bolesti hlavy, ekzémy či trávicí a gynekologické potíže. Celebrity ale vidí ve své ordinaci nerad, chtějí být hned zdravé a nic pro to nedělat. Chodí k němu i doktoři.

Lékař Petr Hoffman ošetřuje pacienty v českobudějovické ordinaci v historickém domě s výhledem na Černou věž. Bez klasického bílého pláště, stetoskopu či ultrazvuku. Zdravotní potíže umí určit podle vzhledu návštěvníka, jeho jazyka a pulzu. "To jsou hlavní vyšetřovací metody tradiční čínské medicíny, na něž se specializuji," potvrdil.

Na jazyku vidí jako na zmenšeném displeji zobrazené všechny lidské orgány a podle jeho barvy, tvaru i povlaku určuje zdravotní obtíže. Podobně jako má někdo sbírku mincí nebo motýlů, má budějovický specialista sbírku fotografií 15 tisíc jazyků.

Je zvyklý, že pacient si k němu často najde cestu až poté, co už vyčerpal všechny možnosti a ještě ho osloví jako léčitele.

"Takže to mě vždycky trošku namíchne, protože jsem normální lékař a toto je medicína jako každá jiná, protože v Číně se studuje šest let jako u nás západní medicína," říká.

Když pak Hoffmann převezme pacienta, který se pochlubí, že mu nepomohli odborníci ani žádný ze třiceti léčitelů, musí mu lékař trpělivě vysvětlit, že bez vlastního aktivního přístupu se své choroby nezbaví. "Pokud si to člověk nechá vysvětlit, tak se pomalu organismus přeladí," ověřil si lékař.