Čínské restaurace: nejhorší jídla, která si můžete dát

Rychle dostupné jídlo za přiměřenou cenu. Takové jsou známé přednosti čínských bister. Druhou, podstatně horší stránkou, je vliv pokrmu na naše zdraví. To, že si například konzumací těchto potravin zvyšujeme krevní tlak, ví málokdo.

Oběd v podobě "voňavého a křehkého kuřete se zeleninou". Každý, kdo pravidelně chodí do bistra, toto menu zná. Pod jedním názvem ale nenajdete všude stejná jídla, a to hlavně ve srovnání se samotnou Čínou. Z některých původních receptur totiž zůstalo jen jméno.

Pojďme se ale na pokrm podívat z hlediska výživy. Voňavé a křehké kuře se zeleninou obsahuje 1 300 kilokalorií, 3 200 miligramů sodíku a 11 gramů nasycených tuků. A to bez rýže. Hrníček rýže má okolo 200 kilokalorií.

Že vám tato čísla nic neříkají? Zkuste to tedy srovnat: průměrný člověk potřebuje okolo 2 000 kilokalorií za den a 2300 miligramů soli, což se rovná jedné čajové lžičce soli. Zvýšené množství sodíku ve stravě přitom může pravidelnou konzumací vést až k hypertenzi. Pravidelné návštěvy čínských bister tedy negativně působí na krevní tlak.

Sůl a kalorie navíc

Tradiční chuť asijské kuchyně také dotváří glutamát sodný, který má zvýrazňovat chuť pokrmu a přidává se do hotového jídla. Mnohdy ale také slouží k maskování ne příliš kvalitního masa.

Doporučenou dávku pro člověka, tedy tři gramy na den, tato bistra často převyšují. Krátce po požití vyššího množství glutamátu byly popsány závratě, bolesti hlavy a žaludeční problémy. Zda převažuje pozitivní, či negativní vliv glutamátu na člověka, se nicméně stále zkoumá.

Dále se podívejme na "kuře ve sladkokyselé omáčce". Bonnie Liebman, nutriční specialista z amerického Centre for Science in the Public Interest, zjistil, že talíř tohoto pokrmu většinou obsahuje o čtyřicet procent více sodíku a zároveň o více než polovinu kalorií, než potřebuje průměrný dospělý člověk za den.

"Například v USA je ale situace v některých italských a mexických restauracích mnohem horší než v těch čínských. Jídlo těchto dalších kuchyní je plné nasycených tuků, které mohou zvyšovat riziko srdečního onemocnění," varuje Liebman.



Zdravé rady Při návštěvě levnějšího bistra se vám vyplatí dbát některých zásad: - Vyvarujte se solení. Jídla obsahují samy o sobě zvýšené množství sodíku. Konkrétně to tedy znamená, že kromě soli byste měli omezit pálivou hořčici, hoisin omáčku a sójovou omáčku.

- Řekněte si o hnědou rýži místo bílé.

- Jezte tyčinkami nebo vidličkou, abyste snědli co nejméně omáčky.

- Vyhněte se smaženému masu, mořským plodům nebo tofu. Objednejte si raději dušené maso.

- Požádejte o brokolici a hrášek navíc.

- Zkuste si najít jídlo, kde bude místo masa a nudlí hlavní přílohou zelenina.

Chybí čerstvá zelenina

Rozdíly mezi čínskou kuchyní v Číně a bistry v našich krajích se znatelně liší. Množství tuků používaných při její přípravě v Česku je nezanedbatelné a zjevně se podílí na tloustnutí strávníků.

Za povšimnutí také stojí zelenina, na niž je čínská kuchyně hrdá. První zásadou čínské kuchyně je: vařit výhradně z čerstvých potravin. Mražená zelenina, předem dušené nebo dlouho naložené maso nemají mít v kvalitní čínské restauraci místo. Chybou ale je, že bistra používají místo čerstvé spíše mraženou nebo sterilovanou zeleninu. Talíř smažené míchané zeleniny má v sobě 900 kilokalorií a 2 200 miligramů sodíku.

Nízká teplota rýže

Pochybnosti přicházejí i u masa. Při jeho posouzení platí běžné zásady: minutkově připravované maso by mělo být šťavnaté a bez zápachu. Přestože si někteří lidé chodící do bister myslí, že zvolit kuře je zdravější varianta než vepřové a hovězí, neplatí to nutně všude. Kuřecí maso je totiž známé tím, že jeho zápach a stáří lze snadno překrýt. Největší chyba, které se bistra dopouští, je předpříprava pokrmu. Tedy to, že maso předvaří, zamrazí a znovu ohřívají.

Dejte si pozor také na teplotu jídla. Se studenou rýží a horkým masem se tu setkává stále mnoho lidí. Při teplotě mezi patnácti a padesáti stupni se množí většina mikroorganismů. A právě rýže je na mikroorganismy zvláště citlivá.