Čínská medicína je v Číně pro chudé a jako placebo, tvrdí lékaři

Hlavní důvod je ten, že účinnost těchto metod zatím není podložena vědeckými postupy. A do budoucna tomu nebude jinak. Právě u otázky na alternativní medicinu byli všichni oslovení lékaři skeptičtí. Proč?



Čtěte v magazínu Rodina DNES Jak moc budeme nemocní v příštím roce a co všechno lékaři nově dokáží vyléčit? To se dozvíte v pátečním magazínu MF DNES Rodina, pro který předpovědělo vývoj medicíny deset předních českých lékařů. Časopis Rodina 18.12. 2016

„Nepleťme si úctu k čínskému folklóru prokazovanou nyní v České republice se skutečnou čínskou medicínou. V čínské Šanghaji osobně působím a nikde ve špičkových klinikách, které jsou na úrovni amerických, jsem úctu ke klasické čínské medicíně nepozoroval. Provozuje se u psychosomatických onemocnění jako placebo a u chudých lidí. Důvod je jednoduchý: drtivá většina Číňanů není totiž pojištěná,“ upozorňuje například docent Roman Šmucler z Kliniky a insitutu estetické medicíny Asklepion.

Podobně, jak naznačuje anketa, to vidí i další oslovení lékaři. Co o alternativní medicíně říkají?

MUDr. Martin Jan Stránský, neurolog, ředitel Polikliniky na Národní v Praze

„V klasické medicíně jasně vím, co vím a co vědět mám, vím, co nevím a proč. Alternativní medicína žádnou takovou přesnost nenabízí. Co však na ní může být zajímavé, jsou některé techniky – například akupunktura. Ta má ve většině případů nějaký pozitivní účinek, jenže my nevíme naprosto jistě, proč to tak je. Tady může být účinná klasická medicína, která by zjistila přesné účinky alternativních metod a zdokonalila by je. Na druhé straně se bojím, aby pacient nezvolil čistě alternativní medicínu či se dokonce nesvěřil do rukou léčitelům a nevystavil se tak riziku absence diagnostiky a možnosti léčit se tak dobře, jak to zatím dovede jen klasická medicína.“

Docentka Petra Tesařová Onkologická klinika Praha

„Pacient žijící v demokracii si sám může vybrat, zda podstoupí lékařem doporučovanou léčbu nebo se uchýlí k léčiteli. Podobně jako si dáte spravit auto do servisu nebo se obrátíte na souseda všeuměla. Zásadní rozdíl je ale ve zodpovědnosti poskytovatele. Zatímco lékař nese plnou právní zodpovědnost za svoje postupy, léčitelé žádnou zákonem ošetřenou zodpovědnost nemají. V onkologii je volba neúčinného postupu zvlášť fatální, protože ač zdraví třeba přímo nepoškozuje, připraví pacienta o čas, což mu znemožní zhoubný nádor vyléčit a tak nemoc přežít.“

MUDr. Petr Novák, primář očního oddělení Nemocnice Na Homolce

„Část nemocí „moderní“ doby byla znovuobjevena jako tzv. psychosomatická onemocnění. Zjednodušeně řečeno: stres se projeví po čase i ve formě orgánových poškození. Zde je využití alternativních metod zcela optimální. Předcházení a léčba stresu, psychologie, zdravý životní styl, východní medicína. V moderní oftalmologii se, jako v jednom z mála oborů, například oficiálně využívá i léčebného efektu konopí. Kromě léčby roztroušené sklerózy je to léčba některých forem zeleného zákalu.“

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti dětských lékařů

„Co vidím v našem oboru jako velké riziko, je nárůst aktivit okolo odmítání očkování. Tyto aktivity se také mohou tvářit jako alternativní metoda, ale jejich uplatňování může pro děti znamenat obrovské riziko.“

Docent Zdeněk Beneš, internista, ředitel Thomayerovy nemocnice v Praze

„Jsem naprostým odpůrcem metod, které nemají základ, opírající se o důkazy, a správnost léčby není prověřena studiemi. To může vést ve svém důsledku k poškození pacienta.“