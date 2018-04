Činoherním klubem se prohnaly sexistické žáby

Druhý ročník soutěže o Zlatou, Kyselou a Zlatou divadelní žábu se snažil upozornit na klišé v našem vyjadřování a posunout nás trochu blíže k rovnoprávnosti.

Zlatá pro novináře i ministra

Zlatá žába je ocenění udělované osobnostem veřejného života, které se svými výroky a činy nejvíce zasluhují o rovný přístup k ženám a mužům. Cenu si mimo jiné odnesl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který je považován za jediného gentlemena v současné vládě.

Nominaci si zaslouží za situaci na tiskové konferenci ministryně obrany a ministra zahraničí. Jeden z novinářů začal svůj dotaz slovy: „Chtěl bych se vás ministrů zeptat…“, Schwarzenberg redaktora přerušil a řekl: „Chci vás upozornit, že jsme tu paní ministryně a já.“

Zlatá žába se ale neomezila pouze na jednoho výherce, protože všichni nominovaní by mohli jít příkladem. Ocenění se tak dostalo i do rukou novinářek a novinářů Jany Cíglerové (MF Dnes), Kateřiny Krejčí a Jany Šmídové (Hovory na bělidle na ČRo 6), a také Michala Komárka z Reflexu, přestože si tento časopis loni vysloužil žábu kyselou. Možná znamení, že snaha organizátorů a organizátorek není marná?

Jsou největšími sexisty čeští politici a političky?

Stejně jako v loňském roku se nedostavili na slavnostní večer ty známé osobnosti české společnosti, které si za své předsudky a sexismus vysloužily Kyselou žábu.

Nejvíce „genderových hříšníků“ bychom pak dle očekávání nalezli mezi českými politiky a političkami. I letos byl nominován vítěz loňského ročníku Mirek Topolánek, hlasujícím se ale více pobuřující nakonec zdála slova Jiřího Paroubka o tom, že je jeho partnerka „přiměřeně emancipovaná“. Osvícené hlasující samozřejmě ihned napadlo – jak může být emancipace (nebo-li zrovnoprávnění) přiměřené? Buď žena chce stejná práva a usiluje o ně, nebo ne, těžko to však může dělat přiměřeně (zpoloprávnění namísto zplnoprávnění?)

Anticenu si nevyzvedla ani poslankyně Lucie Talmanová a v neposlední řadě ani sexuolog Radim Uzel, který všechny moderní ženy i muže pobuřuje mnoha svými výroky (např. Bisexualita je mýtus. Občasné lovení ve vodách pohlaví, které není vlastní mé přirozenosti, je způsobeno buď tlakem situace, nerozhodností, nebo zvídavým experimentováním…“ nebo třeba “Většina znásilnění padá na vrub ženské lehkomyslnosti. Mladé dívky a ženy chodí v noci bez doprovodu na osamělá místa, nebo pěstují tak nebezpečné hobby, jako je autostop.”)

Poprvé byla letos udělována i cena Zlatá divadelní žába, za divadelní hru, která nejlépe vystihne téma rovných příležitostí. Oceněny byly Prodavačka kože od Yvety Horváthové, Metal Forever od Heleny Eliášové a Seance od Martiny Komárkové.

A co je vlastně smyslem udělování žabích cen? „Soutěž jsme vyhlásili proto, že jsme již v Žábě nestačili reagovat na všechny sexistické výroky, články a situace, kterých jsme byli denně svědky v médiích, politice i v denních situacích. Dostávali jsme hodně reakcí od veřejnost, zda ten či onen výrok je fér vůči vůči nějaké skupině. Také ale chodily kladné reakce na zajímavé texty či situace,“ odpověděla novinářům programová ředitelka občanského sdružení Dana Radová. Letos bylo nominováno 44 výroků či situací, mnoho z nich vícekrát. Všechny lze nalézt na ZDE v rubrice Kyselá žába.

Vytáhněte tričko!

Na závěr vyhlášení představila Žába na prameni a.s. svůj nový projekt s názvem Den v triku. Vyzývá všechny odvážné ženy i muže k nošení trička s následujícím textem: Feminismus je radikální názor, že i ženy jsou lidé. Nová žena ví, co chce a nestydí se za to, ví, že její cena neklesá s počtem neumytého nádobí a tvořit neznamená jenom rodit. Nová žena ví, že copyright na sebe má jen ona sama. Nový muž ví, že něco tady není fér a on to může pomoci změnit. Ví, že může mluvit o svých pocitech a otcovství je taky kariéra. Nový muž ví, že copyright na sebe má jen on sám. To si myslíme my a co si myslíte vy?

Cílem projektu je vyvolat diskusi na témata zmíněná na vaší hrudi. Trička si již podle Dany Radové objednala mimo jiné poslankyně Strany zelených Kateřina Jacques a další zajímavé osobnosti světa politiky i kultury.