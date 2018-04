Svobodné Číňanky společnost odsuzuje. Jsme šťastné, vzkazují světu

„Už nejsi malá, najdi si ženicha, jsi paličatá, vybíravá...“ domlouvají mladým svobodným ženám jejich rodiče, kolegové, přátelé. „Jakmile se dostanete do této škatulky, lidé se o vás začnou bavit s despektem. Nejhorší to bývá na přelomu roku, kdy se každý ptá, kdy se budeš vdávat, proč ještě nejsi vdaná?“ stěžují si mladé single Číňanky v kampani,

Pod nátlakem svého okolí, které tvrdí, že svobodná žena není kompletní, se nezadané dívky cítí přehlížené, nedoceněné, mají pocit, že jimi ostatní, včetně vlastních rodičů, opovrhují.

Společenský tlak na status „vdaná“ i „ženatý“ je tak velký, že se čas od času konají takzvané svatební trhy, na nichž rodiče inzerují své syny a dcery. Jde o obchod, kde poptávajícího zajímá, zda je v nabídce také dům, auto, jak vysoká mzda apod.

V rámci kampaně svobodných a emancipovaných žen, které se samy cítí šťastné a spokojené a chtějí to svému okolí hrdě sdělit, se nezadané dcery rozhodly, že se svatebního trhu zúčastní. Vyvěsily své fotografie, ale místo nabídky v popiscích vysvětlily, svůj nezávislý a svobodný postoj. Udělaly to hlavně proto, aby především jejich rodiče pochopili, že jejich dcery mohou být šťastné i bez manželů.

“Nechci se vdávat, nebyla bych šťastná, píše například jedna z nich. „I když jsem sama, budu šťastná, sebevědomá a budu žít dobře,“ přidává se další. „Jsem opak ženy, kterou nikdo nechce. Mám kariéru a jsem emancipovaná,“ říká třetí a další se přidává: „Nezávislý život je to, po čem toužím.“

Všechny svobodné ženy z kampaně se cítí šťastné, užívají si to a rodiče je začínají chápat. „Jestli jí to vyhovuje, budeme ji respektovat. Svobodné ženy jsou výjimečné, muži by se měli víc snažit. Moje dcera je krásná. Svobodné ženy by měly být hrdé,“ říkají v propagačním videu.