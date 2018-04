Čím větší pleš, tím větší chlap?

Jak zatočit s chrápáním Co ženám často vadí na mužích? Chrápání, které patří k vůbec nejčastějším trápením mužů, byť jím někdy mohou trpět i ženy. Naštěstí se i tahle potíž dá alespoň omezit na snesitelnou míru. • Zašijte si míček do pyžama

Někdy je chrápání vázáno jen na určitou polohu. Pak pomáhá zašít nějaký středně tvrdý oblý předmět (například tenisový míček) na příslušné místo do pyžama. • Před spaním nepijte alkohol

Alkohol přispívá k tomu, že potíže s chrápáním se zhoršují, stejně tak je dobré se vyhnout práškům na spaní. • Zbavte se přebytečných kilogramů

Čím má člověk větší nadváhu, tím je chrápání intenzivnější. • Zjistěte, zda máte průchodný nos

U někoho ke chrápání přispívá porucha nosní průchodnosti. Zde je na místě její obnovení, například plastika nosní přepážky nebo chirurgická léčba polypů nosních, atd. • Zvažte ošetření laserem

Laserové operace v oblasti patra mají poměrně vysokou úspěšnost. Téměř u každého pacienta se obtíže zmenší, u větší části vymizí chrápání. Tyto operace již absolvovaly na celém světě miliony lidí při velmi nízkém výskytu komplikací. Je však třeba, aby lékař předem zvážil, zda se pro dotyčného člověka zákrok skutečně hodí. • Hlídejte si dýchání

Požádejte svého spolunocležníka, aby v noci sledoval, zda se u vás nevyskytují krátké zástavy dechu - tzv. apnoické pauzy. V případě, že něco podobného zpozoruje, vyhledejte odbornou pomoc, nejlépe ve spánkové laboratoři. Tyto potíže by se neměly podceňovat.