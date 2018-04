Čím tlustší, tím krásnější. Některé to dokazují i on-line v prádle

Nezřízená konzumace jídla těmto ženám přináší až sexuální uspokojení. A nejen jim.

Angličanka Lucy nikdy nebyla žádný hubeňour. Při výšce 172 cm váží 108 kilogramů, během posledního roku přibrala téměř deset kilo.

Přestože její manžel přírůstek kil nikdy nekomentoval, zjištění, co ve skutečnosti za manželčinou obezitou stojí, ho šokovalo. Jednoho dne totiž Lucy objevila internetovou komunitu oslavující nadváhu a obézní ženy a muže.

Zde se devětatřicetiletá boubelka setkává s muži, kteří touží po on-line schůzce, během níž se Lucy cpe sladkostmi a jinými kalorickými bombami. Tato setkání většinou provozuje jednou za týden, kdy děti i manžel tráví čas mimo domov. Vezme si počítač do ložnice, zatáhne záclony, nastaví webkameru a jí, co může. Nebo tolik, kolik jí "krmič" na druhé straně řekne. Dle přání se na seanci obžerství svlékne do spodního prádla.

Při každém takovém "rande" Lucy dokáže spořádat velkou krabici koblih, celé balení zmrzlin či celý čokoládový dort. I když si zrovna "nehraje" na Internetu, jí tato žena více než ostatní, velké porce prostě patří k jejímu každodennímu životu.

"Dříve jsem se držela zpátky," přiznává, "ale nyní, když něco chci, tak to prostě sním. Vždycky se mi líbilo, že jsem tlustá a vzrušují mě muži, kteří to cítí stejně."

Na otázku, zda by se jednoho rána chtěla probudit s poloviční váhou, odpovídá zcela jasně: Tato skutečnost by mě zcela zničila.

Donna Simpsonová s manželem.

Zatímco média diktují ideální postavu o velikosti 38 a menší, lidé jako Lucy bojují za opačný extrém. V době, kdy na světě vzniká každý den nová a zaručená dieta, ona si s ostatními vyměňuje vysoce kalorické recepty a rady, jak rychle a hodně přibrat.

"Je to velmi nebezpečné," říká Fatima Parkerová ze společnosti Size Acceptance Association. "Je velký rozdíl mezi někým, kdo vás bere takovou, jaká jste, a mezi někým, kdo se vás aktivně pokouší vykrmit."

Donna chce být nejtlustší

Dalším extrémním příkladem je Donna Simpsonová, dvaačtyřicetiletá matka z amerického New Jersey, která se snaží projíst k titulu nejtlustší ženy na světě. V současné době váží 286 kilogramů a do dvou let by se chtěla dostat na váhu přes 450 kilo. (Nejtěžší ženy světa jako Carol Yagerová nebo Renee Teresa Scarfa ale nicméně vážily přes 700 kilogramů.)

Aby dosáhla rekordu, jí Donna denně 12 tisíc kalorií. Převážně si dopřává jídla v rychlých občerstveních a zásadně se vyhýbá pohybu. (více čtěte zde)

A co vlastně vede ženy jako je Lucy a Donna k tomu, že se dobrovolně ničí a snaží se co nejvíc přibrat?

Podle psychologů se jedná o ženy s nízkým sebevědomím, které se chytily do pastí nebezpečných mužů.

S nadváhou se běžně ženy cítí neatraktivní, ale jakmile potkají muže, kterému připadají sexy, rázem se chytí na udičku. Když pak po nich muž chce, aby jedly ještě více, rády poslechnou. Jedná se o vztah založený na ovládání toho druhého, což může být velmi nebezpečné psychicky i fyzicky.

Kořeny můžeme ve valné většině hledat v dětství, špatný vztah k jídlu a vlastnímu tělu mnohokrát vede k extrémům. V případě zmiňované Lucy a Donny se jedná o obžerství, naprosto stejnou příčinu byste našli i u anorektiček.

Cesta z tohoto začarovaného kruhu leží právě v mysli "postiženého", který by si měl vybudovat zdravé sebevědomí a získat kladný vztah k vlastnímu tělu a životu.