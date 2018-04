Čím starší, tím šťastnější? V Česku to bohužel neplatí

Více než půl milionu Američanů v rozsáhlém průzkumu prozradilo, v jakém období svého života se nejvíce smáli, kdy získali většinu svých zajímavých zážitků, kdy měli největší respekt svého okolí, ale také kdy se nejčastěji trápili, byli ve stresu, měli spoustu starostí nebo se dokonce léčili s depresí.

Nám Čechům se zdá až neskutečné, že každý třetí Američan (konkrétně 36 procent) prohlásil, že ve věku 75 až 79 se cítil nejspokojenější za celý svůj život. Hodně úspěšný pak byl ještě věk mezi 18 a 24 lety, který za nejšťastnější označilo 28 procent Američanů.

Neodvratitelná krize středního věku

Podle americké agentury Gallup, která výzkum provedla, se pak začal pocit štěstí mírně zmenšovat a absolutně nejsmutněji, nejutahaněji a nejustaraněji se jeho účastníci cítili ve středních letech, tedy kolem pětapadesátého roku života.

Výsledky podobných průzkumů v Česku, které dělal například Sociologický ústav Akademie věd, ukazují, že u nás s rostoucím věkem životní spokojenost už jen klesá, takže se bohužel dá říct, že čím jste starší, tím hůře se budete cítit. Míra nespokojenosti pak závisí například na vzdělání - lidé se základním vzděláním se jsou v životě méně šťastní než lidé vzdělanější.

Manželství rovná se štěstí?

Životní spokojenost samozřejmě souvisí také s tím, jestli máte partnera. Ženy, a dokonce i muži jsou nejspokojenější v manželství. Na rozdíl od žen jim však nezáleží na tom, jestli jsou ženatí nebo ne. Manželství totiž ovlivňuje jejich celkovou životní spokojenost v dobrém slova smyslu pouze v případě, že jsou dotyční se svým rodinným životem spokojeni.

Na to, jestli se člověk cítí šťastný, mají samozřejmě velký vliv i vztahy v rodině. Jsou dokonce ještě důležitější než spokojenost s prací. Výzkumníci přitom předpokládali, že práce bude více ovlivňovat muže než ženy, a že její vliv bude silnější u vzdělanějších lidí, ale ani jedna z těchto hypotéz se nepotvrdila.

Důchodci v zahraničí umějí žít. Mají totiž za co

"Rozdíl mezi USA a ČR může být dán dlouhodobě méně příznivou kvalitou života českých důchodců a životním stylem v předchozích dekádách. Američtí důchodci cestují v zimě do teplých končin, sportují, hrají bridž, věnují se aktivně koníčkům," vysvětluje psychiatr Cyril Höschl. Je to samozřejmě způsobeno výší amerických platů, které umožňují si celý život dostatečně spořit, aniž by peníze odložené stranou člověku chyběly.

Höschl ještě dává k dobru anekdotu, která situaci prý vystihuje ze všeho nejlépe: "Americký důchodce ráno vstane, vezme si láhev vody, pruty a jede na ryby, anglický vstane v poledne, vezme láhev whisky a jde do klubu, francouzský poobědvá, vezme láhev koňaku a jde do bordelu a český vstane v pět, vezme láhev s močí a jde si sednout do čekárny."

Možná vás "uklidní" alespoň to, že nad zmíněných 79 let spokojenost s vlastním životem klesá všude, což je samozřejmě dáno nemocemi, nemohoucností opuštěností.