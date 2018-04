Čím se můžete nakazit, když si nebudete mýt ruce

Žloutenka typu A není jedinou nemocí, kterou se můžete nakazit nemytýma rukama. Stejným způsobem se přenáší třeba i viróza, ať už jde o kašel, rýmu nebo chřipku. Stačí poměrně málo: kýchnout a místo kapesníku si položit před ústa ruku. Viry, které dokážou z úst vystřelit rychlostí několik desítek kilometrů v hodině, ulpí na ruce, již pak položíte na kliku dveří. Virus dokáže na klice přežít do druhého dne. Kdo tedy kliku použije po vás a poté třeba tou rukou posvačí housku, může se v dalších dnech začít také potýkat s nemocí.

Podobně zákeřný je virus oparu. Ten patří do skupiny herpesvirů, jež způsobují také například plané neštovice nebo pásový opar. Virus se do těla dostane už v dětství spolu s kapénkovou infekcí. Nakažlivá je tekutina uvnitř oparu, lidé, kteří na ně trpí, by si ho proto neměli nikdy škrábat. Jestliže si potom neumyjí ruce, mohou nakazit například imunitně slabšího partnera. Totéž platí i o zmíněném pásovém oparu.

HIV ani rakovina

Naopak špinavýma rukama se nenakazíte ani virem HIV, způsobujícím AIDS (ten se přenáší krví, pohlavním stykem nebo přenosem z matku na plod), nebo rakovinou (kromě rakoviny děložního čípku, kterou asi v 70 % případů způsobuje lidský papilomavirus, jímž se žena nakazí od sexuálního partnera). Ani střevní potíže by neměly mít původce v nemytých dlaních. Podle lékařů je jinak zdravý člověk například vůči špinavému spadlému jablku naprosto imunní.

Velkou smůlu by měl ten, kdo by se přes ruce nakazil bakterií salmonely. Ta je strašákem letních jídel jako zmrzliny nebo grilovaného masa. Nakazit byste se mohli právě při manipulaci se syrovým, tepelně nezpracovaným nakaženým masem a následné přípravě zeleninového salátu, který záhy sníte. Jestliže si ovšem při přípravě masa natáhnete gumové rukavice nebo budete-li si ruce průběžně mýt, měl by být váš žaludek i střeva v bezpečí. Samotnou bakterii zničí grilování při teplotě nad 70 stupňů Celsia.