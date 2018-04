Terapie pro zakomplexované i móda. Čím muže láká sex s prostitutkou?

Jak nedávno napsal Xman.cz, podle průzkumu z roku 2003 mělo zkušenost se sexem s prostitutkou čtrnáct procent českých mužů, současné odhady však mluví o dvaceti i více procentech.

Čím muže láká žena, která se prodává za peníze? Především chutí na sex, ať už skutečnou nebo dovedně inscenovanou. Muži se cítí osloveni chtíčem a sexuální nenasytností, kterou má prostitutka "v popisu práce".

Nebolí ji hlava, nechce po muži, aby ji rozehříval dlouhou (a nudnou) předehrou. Stojí tady, na chodníku, za výlohou nebo u luxusního baru, a jako celek ztělesňuje obrovskou chuť na sex. "Pojď na to, vem si mě teď hned," říkají její rudé, křiklavou rtěnkou zvýrazněné rty a provokativní póza.

Muž je takovou mírou otevřeně prezentované erotiky elektrizován. Jasná výzva v něm probouzí chuť zmocnit se té ženy hned, bez průtahů, předstírání nějakých citů a dalších zbytečností. Ukázat jí, že je pořádný samec. Dokázat jí nejen svou mužnost, ale také moc.

Pro zakomplexované, nebo móda?

Někteří psychologové a sociologové tvrdí, že do bordelů to táhne převážně nejisté a zakomplexované muže. Zaplacením společnice si prý vyztužují své řádně povadlé ego. Někdo možná, ale je tu i jiná teorie: chodit do night clubů je prostě IN.

Patří to k muži stejně neodmyslitelně jako silné auto. Znám hodně mužů, podnikatelů, kteří chodí právě do bordelu uzavírat kšefty. Vodí sem svoje zákazníky, zaplatí jim nějakou tu službičku a je ruka v rukávě… Čili žádná ostuda. Nic, za co by se bylo třeba stydět.

Naopak. Zajít s obchodním partnerem na drink do bordelu je šik. Placených služeb profesionálních poskytovatelek rozkoše využívá i spousta politiků. V našich i světových médiích neuplyne týden bez skandálu, přesto jsem si nevšimla, že by se někdo opravdu rozčiloval a po zveřejnění takové informace se hanbou propadal do země.

Nic není nemožné

Muži vítají nejen jasnou sexuální výzvu a dostupnost, ale také nádech jisté zkaženosti, případně perverze. Neláká je andělská čistota a nevinnost, nýbrž chtíč, vilnost, příslib sexuální extáze, orgie. Odvážné sexuální praktiky, v domácí ložnici nemyslitelné, profesionálka uhádne nebo se na ně přímo zeptá a hned je také splní. V bordelu nejsou žádná tabu. Nic není zakázané ani nemožné.

Odtud pramení úspěch i takových lehkých žen, které nejsou ani zvlášť atraktivní, ani mladé. Ačkoli stále platí, že muži letí na optiku, v posteli netouží po modelce. Chtějí ženu z masa a kostí, pěkně zemitou a neslušnou. Takovou, která se nestydí a řekne, jak to má ráda.

Nenapadlo vás někdy, že kdyby se tak chovala většina žen, možná by prostitutkám klesly tržby?