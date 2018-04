Čím méně jíme, tím mladší vypadáme

„Je to neuvěřitelné. Vypadá to, že jsme schopni stravou dokázat to, že osmdesátiletý jedinec bude mít stejné svaly jako dvacetiletý,“ napsali kanadští experti ve své studii.

Prozatím to dokázali pouze na krysách. U člověka je to ale stejné, tvrdí.

Autoři studie sledovali výživu několika laboratorních krys. Vědci starším jedincům podávali dietní stravu a sledovali jejich zdravotní stav. Po několika týdnech u zvířat došlo k poklesu svalové hmoty pouze o dvě procenta, přičemž se vůbec nezměnila výkonnost svalů. Analýzou pohybového aparátu u krys bylo zjištěno, že dietně se stravující staří jedinci měli podobné svaly jako ti mladí.

Podle expertů má snížený přísun kalorií stejný vliv také na mladistvý vzhled člověka. Pokud totiž dodáváme tělu příliš mnoho živin, mitochondrie v buňkách těla jsou příliš zatížené a rychle se opotřebovávají. Naopak dietní a vyvážená strava jejich životnost prodlužuje, a tím také mladistvost těla.