Cigareta už není v kurzu, ale to Čechům nevadí. Kouří skoro 30 procent

1:57 , aktualizováno 1:57

Protikuřácké kampaně u nás nefrčí, i proto v Česku stále cigaretu vytahuje skoro třetina lidí. Změnit by to ale mohly společenské tlaky, kouřit už prostě není in.