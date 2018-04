Čtenářský recept: Cicvár

Doba přípravy: 60 minut

Množství: 30 ks

Na těsto:

6 bílků

210 g cukr moučka

90 g hrubé mouky

60 g mletých ořechů

30 g mletých mandlí

Na krém:

150 g másla

150 g mletého cukru

1 celé vejce

1. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Zlehka do něj vmícháme mouku, cukr, mleté oříšky a mandle. Plech vyložíme pečícím papírem a vysypeme hrubou moukou. Z těsta uděláme 3 placky, které se pečou odděleně. Těsto je dost řídké, vytvarujeme je do tvaru čtverce, nejlépe stěrkou na těsto a přímo na plechu. Pozor, peče se velmi rychle, pohlídáme, aby bylo do růžova a ještě teplé opatrně nožem sundáme z papíru. Trouba by měla být teplá cca 150-175 stupňů.

2. Po vychladnutí placky potřeme krémem a navrstvíme na sebe. Vrchní placku potřeme čokoládovou polevou. Boky můžeme obsypat zbylými mletými mandlemi. Po upečení a vychladnutí jsou placky tvrdé, ale po 3 dnech jsou již změklé.

3. Necháme v chladu uležet asi 3 dny. Poté nakrájíme ostrým nožem na malé obdélníkové řezy.

Poznámka: Cicvár můžeme ještě "pokreslit" bílou čokoládou, třeba ve tvaru mřížky nebo smrkové větvičky, případně posypat mletým kokosem. Boky řezů můžeme posypat zbytkem mletých mandlí nebo ořechů. A klidně si jej můžeme připravit třeba k narozeninám nebo k nedělní kávičce.