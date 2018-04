Cibulové koláče z Francie

NA 4 PORCE

Příprava: 35 minut + 20-25 minut pečení

Na náplň:

* 2 lžíce extra panenského olivového oleje

* 500 g cibule, oloupané a nakrájené na tenké plátky

* 2 stroužky česneku, drobně nasekané

* 2 snítky čerstvého nebo ½ lžičky sušeného tymiánu

* 1 bobkový list

* sůl a pepř na dochucení

Na základ:

* 500 g lístkového těsta

* trochu olivového oleje na potření

* 50 g ančoviček, odkapaných z oleje a podélně rozpůlených

* 50 g vypeckovaných černých oliv

* 1 malý svazek zelené petrželky, nasekaný najemno

1. Cibulovou náplň si můžete připravit i den předem. Všechny suroviny na ni vložte do většího kastrolu se silným dnem, lehce osolte a vydatně opepřete. Na mírném plameni a pod pokličkou duste asi půl hodiny, až cibule úplně zvláční. Je důležité dusit pomalu, protože to cibuli dodá správně sladkou chuť. Během dušení občas promíchejte. Směs by měla být vlahá, ale neměla by obsahovat příliš mnoho vody ani by se neměla přichytávat dna. Pokud je v kastrolu moc tekutiny, nechte ji na zvýšeném plameni a bez pokličky odpařit. Až směs dosáhne požadované hustoty, vyjměte větvičky tymiánu (sušené lístky ponechte) a bobkový list.

2. Těsto rozválejte na centimetrovou výšku a vykrojte z něj čtyři kola o průměru patnáct centimetrů; pomůže vám poklička nebo dezertní talířek. Položte na plech a ten potom vložte asi na dvacet minut do chladničky.

3. Troubu předehřejte na 220, horkovzdušnou na 200 stupňů. Náplň rozestřete na podklady tak, abyste nechali asi centimetrový volný okraj. Pak na ni položte po čtyřech proužcích ančovičky tak, aby tvořily efektní mřížku, a doprostřed čtvercových polí dejte olivy – přesně takhle má být tradiční pissaladiere ozdobena. Okraje lehce potřete olejem.

4. Vložte do trouby a pečte deset minut, pak teplotu stáhněte na 190, u horkovzdušné trouby na 170 stupňů, a pečte ještě deset až patnáct minut, aby okraje koláčů vyběhly a byly pěkně zlatavé. Před podáváním pissaladiere posypte trochou nasekané petrželky a podávejte. Tyto slané koláče jsou báječné jak horké, tak i při pokojové teplotě.