Všechny jsme zlatokopky

Muži, kteří vědí, jak naplno využít svůj mozek, bývají totiž zpravidla více úspěšní a finančně zaopatření. To nás samozřejmě přitahuje, protože v úspěšném muži vidíme schopného otce našich dětí, který dokáže zabezpečit rodinu a ještě se s přehledem postarat sám o sebe. Všechny jsme tak v podstatě zlatokopky, které se ohlíží na úspěch budoucího partnera. Náš šestý smysl, kterému jde především o zajištění nejlepšího osudu pro naše potomky, je však velmi silným alibi a my se snad za něj budeme moci schovávat i nadále.

Máme navíc další neprůstřelný důvod, proč vyhledáváme chytré a úspěšné partnery. Inteligentní muž údajně schovává ještě jeden silný trumf. V jeho rukávu ho však nehledejte. Jak totiž prokázala nedávná americká studie: chytří muži mají lepší sperma.

Kolik IQ, tolik spermií

Výzkumné týmy z University of Delware a University of New Mexico měřily vzorky semene získané od více než 400 mužů ve věku od 31 do 44 let. Výsledky studie přinesly velmi zajímavé zjištění: čím vyšší inteligenci daný muž vykazoval, tím větší byla jeho produkce spermií. A nejen to. Spermie chytrolínů byly také "zdravější" a lépe se pohybovaly.

Pro šprty s brýlemi, kterým samé jedničky kazila trojka z tělocviku, je takové zjištění řádným zadostiučiněním. Vysoké IQ jim sice nepomůže udělat kotoul přes rameno nebo hbitě proběhnout opičí dráhou, jejich chytré a zdravé spermie by však vyhrály šampionát v plavání.

Chytrý muž na vás nezapomene

Dle autorů citovaného výzkumu není takový výsledek velkým překvapením. Inteligentní lidé jsou obecně zdravější než ti, kterým nebylo v této oblasti tolik dopřáno. Chytří muži tak konkrétně méně často trápí srdeční potíže či dokonce Alzheimerova choroba. Vysvětlení tohoto fenoménu je jednoduché: inteligentní lidé většinou více vydělávají, mohou si tudíž dovolit zdravý životní styl. Muž "s kvalitním spermatem" tak nakupuje zdravé potraviny, stará se o své tělo a dokáže se pohotově řídit radami svého lékaře.

Inteligence je sexy

Argumenty, které stojí na straně mužů s vysokým potenciálem v jejich dvou centrálních oblastech (jako je hlava a varlata), podporují i genetici. Ti tvrdí, že inteligence je často "doručena" v geneticky vydařeném balíčku. Takový kouzelný raneček obsahuje další žádoucí atributy, mezi které patří i šikovné spermie.

Jak říká spoluautor studie Geoffrey Miller: "Inteligence je tak jistým ukazatelem, že daná osoba je skvěle geneticky vybavena. Právě proto jsou chytří muži více atraktivní, přitažlivost se jednoduše řídí zákony přírody."

Princ s kouzelným měšcem

Inteligentní muž tak od této chvíle bude nejspíše velmi hledanou osobou. Jen si to představte: chytrý krasavec, který se kromě skvělé kondice a celé řady úspěchů může pochlubit i zárukou stejně vydařených potomků.

Těžko říct, jak s výsledky zmíněné studie chytrý muž naloží. Vždyť taková informace by mohla být skvělým nástrojem, jak získat srdce (či jiné části těla) leckteré partnerky. Nesmíme se tak divit, když u právníka, doktora či auditora najdeme vedle zarámovaných diplomů vystavený i pověstný plastikový kelímek.