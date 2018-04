Čím inteligentnější žena, tím méně touží po dětech, zjistil vědec

Britský vědec Satoshi Kanazawa rád svými názory provokuje a povedlo se mu to i nyní. Ke svému závěru dospěl zkoumáním dat ze studií vývoje dětí ve Velké Británii. Novou studii zatím nikde nepublikoval, pouze o ní hovořil s deníkem DailyMail.co.uk. K dispozici jsou ale jeho data z knihy zabývající se touto tematikou.

"Průměrné IQ bezdětných žen bylo v dětství 105,3, zatímco průměrné IQ ženy, co se stala matkou, bylo v dětství 101,7. Rozdíl mezi těmito průměrnými hodnotami je velký a statisticky významný," píše Kanazawa ve své knize Paradox inteligence: Proč inteligentní volba není vždy i chytrá volba.

Nemáme právo soudit

Kniha vyvolala kritické hlasy, protože se zdá, že Kanazawa v některých částech ztrácí vědecký nadhled a objektivitu. Zejména ve chvíli, kdy začne rozhodnutí ženy mít či nemít děti soudit. To naznačuje už název kapitoly Proč inteligentní lidé nakonec v životě prohrají, ve které dále rozebírá, že jsou "pomýlení".



Zahraniční tisk se mezitím začal předhánět v příkladech inteligentních a bezdětných celebrit jako jsou herečky Cameron Diazová a Hellen Mirrenová nebo moderátorka a producentka Oprah Winfreyová. A samozřejmě nechyběly ani jejich důvody k dobrovolné bezdětnosti. Třeba krásná herečka Eva Mendesová prý miluje spánek a se vším si dělá těžkou hlavu. A do toho ještě děti? To prý ani náhodou.

Dobrovolně bezdětná, nebo donucená okolnostmi?

Pokud bychom se vyhnuli povrchnímu odsouzení těchto žen jako sobeckých, co nám to ale říká o naší společnosti? Možná to, že inteligentní ženy vidí, jak matky bývají honěny v zaměstnání (pokud ho tedy získají), aby dokázaly, že si práci (a pravděpodobně i nižší plat než kolegové) zaslouží. Jak zoufale shánějí školky a dobré školy a kroužky, kam by jejich ratolest přijali, jak každodenně závodí mezi školkou a prací, jak bojují s financemi.

A taky to, že pěkná řádka matek je na to sama a až třetina z nich nedostává výživné na děti. Do toho zodpovědnost za dalšího tvora, současná ekonomická a politická situace, environmentální problémy. Když se nad tím racionálně zamyslíte, mohla byste také dospět k závěru, že přivést na tento svět dítě je pěkně nezodpovědné a nikomu nic dobrého nepřinese.

Užitečnější by ale bylo uvažovat nad těmi překážkami, které jsme schopni odstranit, a usnadnit tak zodpovědným partnerům rozhodování o založení rodiny. Jinak bychom se totiž mohli ocitnout jak ve scéně z filmu Idiokracie (v české distribuci pod názvem Absurdistán). Jeho děj byl zasazený do budoucnosti plné hlupáků, kam nás dovedla reprodukční zdrženlivost inteligentních partnerů, zatímco ti nezodpovědní se množili jako králíci.



Činí nás děti šťastnými?

Doktor Nattavudh Powdthavee z univerzity v Yorku zkoumal, jestli děti opravdu rodičům přinášejí štěstí. Výsledek? Štěstí plynoucí z rodičovství je podle něj pouze iluze. "Rodiče stráví většinu času základní starostí a péčí o dítě, jako je řešení problémů ve škole, vaření a praní," vysvětluje vědec. Podle něj mají tyto malé negativní zážitky vliv na naše každodenní štěstí a životní spokojenost větší vliv než ty pozitivní. Na ty totiž podle vědce nevzpomínáme každý den.

Nutno dodat, že vědec bude asi bezdětný. Jinak by ho napadlo, že právě ty malé dennodenní boje může rodič přežít ve zdraví jenom díky tomu, že myslí na to, jak se na něj potomek usměje nebo ho obejme.

"Děti jsou samozřejmě starosti a komplikace. Ale to patří k životu. Posune to jeho život někam jinam, ale člověk si zvykne. Nikdy jsem se nesetkala s nikým, kdo by litoval, že měl děti," popisuje zkušenost ze své praxe psycholožka Marta Boučková.



Platí to i v Česku?

"Znám spíš inteligentní ženy, které mají problém najít partnera. Chytřejší ženy mají vyšší nároky, problémem bývá i jejich samostatnost, která je některým mužům nepříjemná. Takže já většinou s ženami řeším, že by děti chtěly, ale nemají muže nebo nemohou otěhotnět. Za mnou chodí lidé až s problémem, takže pokud ženě bezdětnost vyhovuje, nebude mi o tom povídat," vysvětluje psycholožka.

Myšlenka výzkumu ji ale překvapila, samotnou ji prý nenapadlo spojovat inteligenci ženy s touhou po dětech. "Čím je žena chytřejší, tím lépe si dokáže vše zorganizovat. Vychovávat dítě jí pak nebrání v dalších aktivitách a nevidí ho jako překážku ve spokojeném životě," domýšlí.

K zamyšlení je také to, zda inteligentní ženy pouze ve velkém neodkládají mateřství na později – třeba protože nemají vhodného partnera, chtějí mít lepší práci, vlastnit nemovitost a podobně. Pokud se jejich mateřské pudy proberou až ve čtyřiceti, mohlo by už být ale pozdě.