Chytré rady, díky kterým přežijete Vánoce v klidu

Pokud Vánoce nebudeme brát zcela vážně a nejrůznější společenské konvence, které jsou dobré leda k tomu, že nás jen svazují, hodíme za hlavu, mohou být svátky opravdu jedním z nejhezčích období v roce. Pomůžeme vám přečkat svátky, aby nezruinovaly vaši peněženku, abyste byla za vtipnou a dobře oblečenou hostitelku, a poradíme, jak je přečkat, když jste se najednou ocitla sama.

1. Vánoce bez debetu

Nejde jen o to, že musíme nakoupit dárky. Tisícovky létají za úklid domácnosti, nákupy drobností na výzdobu bytu a pochopitelně za jídlo. V rodinném rozpočtu tohle období hravě překoná výdaje za letní dovolenou. Tedy když to připustíte.

Nemusíte se hned stát rodinou, která se rozhodne učinit přítrž konzumu Vánoc a svátky bude slavit už jen procházkami a duchovním rozjímáním. Ušetřit se dá, aniž by to kterýkoliv ze členů rodiny poznal. Stačí jen přemýšlet, nenakupovat automaticky a některé věci udělat jinak, než jste byla zvyklá.

Jestli jste ještě nezkoušela koupi přes internet, letos to určitě udělejte. Oproti kamenným obchodům na něm většina věcí vyjde levněji, i když musíte připočítat placení poštovného. Tedy u nákupu za stokoruny. Není to pravidlo, ale řada prodejců za objednané věci v řádech tisícikorun poštovné neúčtuje. A kdyby přece, zboží i tak pořád vyjde na méně než z klasických prodejen. Třeba parfémy dostanete až o stokoruny laciněji.

„Většinu dárků nakupuju už třetím rokem přes internet. Letos jsem si takhle pro sebe objednala parfém Gucci. Zaplatila jsem o šest set korun méně než v klasickém obchodě. Nakoupila jsem i hračky pro děti a rodičům poukaz na relaxační pobyt v lázních,“ říká šestatřicetiletá Klára.

Nevýhodou je, že si vybranou věc nemůžete vyzkoušet. I na to obchodníci myslí a umožňují zboží vrátit. Obrovskou předností internetových nákupů je fakt, že nemusíte nikam jezdit, parkovat, domlouvat hlídání dětí a být závislá na otevírací době. Nakupovat můžete, kdykoliv se vám zachce. Máte na to však nejvyšší čas, protože dodací lhůty se s blížícím termínem Vánoc prodlužují. Dejte na doporučení známých a kolegů, kteří mají s internetem zkušenost, abyste se vyhnula zklamání z pozdního dodání zboží nebo neseriózního obchodu.

Klára Mandausová Ekonomická redaktorka MF DNES radí: Nezadlužujte se. Spotřebitelských úvěrů je spousta. S minimem peněz i bez nich můžete mít televizi, kožich, dovolenou. „Měsíčně jen několik set, a je to vaše,“ vábí na ně reklama. Jenže i několik set může do rozpočtu vyvrtat hlubokou studnu. K nejhorším patří firmy nabízející „rychlé peníze“, které přinesou až domů. Roční úroky se u nich pohybují v desítkách až stovkách procent. Jednou z mála smysluplných půjček je hypotéka. Jestli se tedy na Vánoce chcete mermomocí zadlužit, pořiďte si nové bydlení.

Šetřete na drobnostech

Luxusně vypadající balicí papír, ke kterému dostanete barevně sladěné stužky, je při nákupech snad pro každou z nás opravdu velkým svodem. Takový stylový papír vyjde při velkém množství dárků hravě na tisícikorunu, která vlastně záhy putuje rovnou do koše. Právě tam nejspíš všechny obaly z dárků na Štědrý večer skončí, v lepším případě v ekologicky smýšlejících rodinách v kontejnerech na separovaný odpad. Přitom vlastně zbytečně.

Za balicí papír nemusíte moc utratit. Možná ještě někde ve skříni najdete zbytky toho nevyužitého z loňského roku. Vůbec nevadí, že je pomuchlaný. Udělejte z toho přednost - zmuchlejte ho, co nejvíc to jde, obraťte naruby a dárky zabalte do bílého. Stejně tak netradiční, stylové, a přitom levné budou dárky zabalené v novinovém papíru. Stačí přidat výraznou stuhu.

Každý rok si říkáte, že předvánoční nákup jídla zredukujete, ale nikdy se vám to stejně nepodaří? Tak letos už to konečně splňte. Není nutné pořizovat balenou vodu, ta z kohoutku je stejně lepší, a navíc se nebudete muset tahat s těžkými kartony vod a pak ještě řešit, kam balíky uložit, aby už v tak malém bytě nepřekážely.

Při sepisování nákupního seznamu si vzpomeňte na loňské svátky, kdy většina jídla skončila v odpadkovém koši, protože před drahými salámy a sýry dali stejně všichni členové rodiny přednost tři dny starým štědrovečerním řízkům z kapra. V tu dobu jsou lepší než čerstvě usmažené. Ušetříte si tak výčitky svědomí i myšlenky na hladovějící děti v Africe, kdybyste jídlo vyhazovala. Navíc nepřiberete, protože do sebe nebudete ládovat jídlo jenom proto, aby drahé dobroty neskončily v koši.

Všichni víme, že ty největší slevy propuknou už začátkem nového roku. Co si tedy udělat vánoční překvapení až v něm? Zbytečně nebudete spílat nad vysokými výdělky prodejců, u kterých lyžařská bunda začátkem prosince stála pět tisíc, v lednu už o třetinu méně a ještě pořád na ní vydělávají. Pokud máte děti, těžko jim vysvětlíte, že Ježíšek bude nadělovat až po Vánocích, pro dospělé však některé nákupy na období slev klidně můžete přesunout. Řešením je darovat poukázku nebo peníze. Není to žádné terno, ale tenhle fádní dárek pod stromkem můžete vylepšit, když dárkový poukaz s vtipným motivem sama namalujete a dotyčnému později předáte peníze.

2. Panikařím, přijdou hosté

Zachovejte klid a nepanikařte. S malým plánem naplno ukážete, že skvělé manažerské schopnosti máte i bez prestižní anglické školy. Zvládnete návštěvu rozvětvené rodiny, při níž zabavíte dospělé, děti i neuvěřitelně rozmazleného jezevčíka pubertální neteře.

„Dřív jsme byli zvyklí chodit k příbuzným a oni zase k nám. Vyžadovalo to důkladný rozvrh a nikdo z nás vlastně neměl chvíli pro sebe. Po tomhle šílenství jsme se předloni domluvili, že návštěvy budeme střídat - jeden rok přijdou příbuzní k nám, druhý rok my k nim. Vyjednat to s rodiči byl diplomatický oříšek, ale nakonec i oni došli k názoru, že je to tak lepší,“ nabízí řešení zbytečných vánočních stresů Lenka Vlasáková z Plzně.

Dana Obermajerová Kuchařka a pedagožka radí: Když dojdou zásoby, nezoufejte. V každé rodině jsou těstoviny, ze kterých se dá udělat salát. Ještě lepší je těstovinová rýže hotová za pět minut. Když se k ní přidají olivy, olivový olej, nakládané kapie, jogurt, majonéza - prostě věci, které jsou v tu chvíli doma, je hotovo. Rychlý je i salát z červené čočky. Je dobré mít v zásobě listové těsto. Jen ho rozválíte, ozdobíte tím, co dům dá, a upečete. V naší rodině se osvědčilo listové těsto s mraženým špenátem, bylinkami, posypané sýrem. Je to rychlé a nemusíte se s ničím vykrajovat. Stejně dobře se dá spolu se šunkou a sýrem zarolovat jako závin a upéct.

První dojem rozhoduje

I tak ale do každé rodiny nejspíš nějaká návštěva přijde. Je to sice stokrát omílané téma, že o Vánocích není třeba mít byt důkladně vysmýčený, ale přece jen vám to nedá, když víte, že první pohled vaší matky i tchyně sklouzne v předsíni na hromadu poházených bot.

Není třeba na Hod Boží vstávat v šest ráno a pustit se do úklidu. Ten se dá zvládnout rychle během půl hodiny. Stačí znát pár fíglů, a byt bude vypadat, jako když tam den předtím byla profesionální firma. První dojem rozhoduje a v jednoduchosti je krása. Tím se řiďte. Proto vyšlete děti a manžela uklidit právě tu změť bot a bund v předsíni. Pak už stačí utřít špinavé dlaždice. Při jednom vyleštit koupelnové zrcadlo zastříkané pastou i toaletu. Všechny poházené věci z bytu posbírejte a „ukliďte“ provizorně do skříně nebo šatny. Neokrádejte se o čas nějakým tříděním a opravdovým uklízením. Do skříní se žádná návštěva dívat nebude, tak tam mohou ležet jen tak pohozené.

Teď už zbývá „jen“ všechny pohostit. Pokud máte ráda vaření stejně tak jako většina umělecky založených lidí matematiku, tak se nestresujte. Co letos k obědu na Hod Boží zkusit netradičně naservírovat večeři z minulého dne se slovy, že by hosté měli ochutnat váš skvělý bramborový salát a ještě lepšího kapra?

Příbuzní vás nejspíš dokonale znají, a tak je tohle menu nepřekvapí. Kdo má smysl pro humor, tak se tomu zasměje. Vždyť je přeci daleko lepší jíst povedeného, byť den starého kapra se salátem než nepovedenou kachnu s kupovaným knedlíkem.

Svoji kreativitu předvedete, když bramborový salát natřete na veku a další ozdobení necháte na dětech. Nesmíte se však nechat svazovat konvencemi, že všechny chlebíčky musí být vyzdobené s přesností na milimetry naprosto stejně.

Dětem naservírujte pečené listové těsto obložené surovinami, které doma najdete. Variant je spousta, využijete všechno, co máte. Bude jim to připomínat pizzu, se kterou byste při přípravě zbytečně ztratila moc času, kterého nemáte nazbyt. Listové těsto má tu obrovskou výhodu, že se dá nakoupit do zásoby a uložit do mrazáku.

A až se všichni najedí a děti omrzí hraní s novými hračkami nalezenými pod stromkem, vyražte všichni na procházku. Cestou se zastavte v kostele. O to víc vám pak po návratu domů bude chutnat svařák.

3. Nemám žádné šaty

Postaráte se o všechny a o všechno a sama na sebe zapomenete. Vánoce jsou přitom také společenská sezona. Není třeba panikařit a ani kvůli oblečení vyrážet do už tak přeplněných obchodů a shánět speciální vánoční róbu. V dlouhých večerních šatech byste stejně ve svém bytě vypadala poněkud nepatřičně.

Klidně si na svátky oblékněte džíny. „Já v nich absolvuju celé svátky. Dojem ze sportovního oblečení snadno změní černé lodičky na vyšším podpatku a černý svetřík, který doplňuju střídavě různými šátky nebo výraznými šperky. Vypadá to elegantně, a přitom je to pohodlné. A to je pro mě nejdůležitější,“ má osvědčenou róbu Milena Střádalová.

Lenka Poláčková Módní redaktorka Ona Dnes radí: Já osobně si na Štědrý večer beru šaty. Vypadají elegantně, a přitom jsou praktické. Hodí se zvlášť, když si potřebuju vyzkoušet oblečení, které pod stromkem obvykle najdu. Pokud někdo šaty nemusí, rozhodně nic nezkazí slavnostní halenkou s nějakým výrazným doplňkem. Ideální jsou tříčtvrteční rukávy, které jsou praktické při přípravě večeře i při samotném jídle. Lepší je jednobarevné oblečení, vypadá dobře na fotografiích. Nic nezkazíte černou a červenou barvou, letos je moderní modrá. Na co si dát pozor, to jsou boty. Pantofle mohou nenávratně pokazit sebelepší sváteční róbu.



Nezapomeňte, že výsledný dojem ze sebevíce svátečního oblečení mohou nenávratně pokazit boty. Pokud zůstanete ve svých obvyklých pantoflích, je úplně jedno, že budete mít značkovou róbu za tisíce. Snad jedinou věc si na svátky pořiďte - zástěru, díky níž budete moci bez obav už svátečně oblečená smažit štědrovečerní řízky. Já si ji kupuju pravidelně již několikátý rok, ale nikdy na ni ve skutečnosti ještě nedošlo. Celkem dobře, ne-li lépe, ji u mě supluje župan. Má jen jednu velkou nevýhodu - u sporáku je v něm dost teplo.

4. Na Vánoce sama? No a co!

Vánoce jsou svátky, kdy by neměl být nikdo sám. Také tuhle větu nesnášíte? Já rozhodně, a to na Vánoce sama nebudu. Považuju ji za klišé, kvůli kterému už jen pomyšlení na konec roku vyvolává v mnohých z nás panický stav podobný tomu, když se neplavec nečekaně ocitne v hloubce. V obavách ze samoty si domlouváme schůzky a setkání, o které ve skutečnosti třeba vůbec nestojíme. A jen proto, že jakási společenská norma říká, že Vánoce je třeba strávit s někým. Hlavně ne o samotě.

Jistě, určitě je skvělé, když se na Štědrý den sejde nejbližší rodina, navečeří se, rozbalí dárky a v dalších dnech se pak navštěvují příbuzní, známí a kamarádi. Ale ne všichni mají štěstí tohle všechno si dopřát. Osamocení, čerstvě rozvedení, po rozchodu nebo po smrti nejbližšího pak mají o to větší pocit, že jejich život nestojí za nic a jsou na špatném břehu.

Pokud patříte mezi výše zmíněné, mohou pro vás ty letošní svátky být jedny z nejsmutnějších. Ale také nemusí. Zkuste svůj minus přetočit ve svůj prospěch a stane se z něj pozitivum, které vám ostatní budou závidět. Podívejte se na Vánoce strávené o samotě zcela jinýma očima. Jste sama? Tak je konečně poprvé prožijte ve své režii a po svém! Tak, jak si představujete jen vy, aniž byste měla výčitky, že o něco přicházíte a někomu ustupujete.

Jeroným Klimeš Psycholog radí: Dříve bylo dobrým zvykem, že si lidé k sobě brali nějakého chudáka, který nikoho a nic nemá, aby s ním oslavili Štědrý večer. Kdyby tenhle zvyk fungoval i dnes, byli by všichni lidi někde a nikdo by nezůstal o samotě. Tahle idea se však vytrácí. Proto by se k ní měli lidé vrátit. Není třeba brát si hned domů úplně neznámého člověka, o kterém nic nevíme. Stačí pozvat někoho, kdo sdílí stejnou nebo podobnou situaci. Někoho z blízkých, známých, sousedů, kolegů v práci. Existují přece desítky lidí, kteří jsou sami. Když si k sobě každý vybere jednoho takového, tak nikdo na Štědrý večer sám nezůstane.

Samota je luxus

Na samotu se dá přece pohlížet i z té lepší stránky - jako na luxus, o kterém si spousta lidí může nechat jen zdát. Buďte ráda, že nemusíte uklízet byt, péct, stát nekonečné fronty u pokladen. Nemusíte se ani na nikoho ohlížet, někomu se podřizovat a čas a způsob prožití volna řídit jen podle toho, v kolik hodin vaše rodina přichystá štědrovečerní večeři, a následující den hlídat hodinky, abyste nepřišla pozdě k rodině partnera.

„Loni jsem čerstvě po rozvodu vyrazila na Kanárské ostrovy. Byl to můj dárek pro sebe a terapie v jednom, jak přežít Vánoce bez dítěte. Syn byl u otce. Podobně ‚postižených osamocených‘ nás tam byla spousta. V bazénu s mojitem jsem je zvládla v naprosté pohodě a bez splínů. Tenhle dárek jsem si dala letos znovu. Tentokrát i se synem, který je díky střídavé péči se mnou,“ říká pětatřicetiletá Petra Bártová.

Nejste v tom sama

Pokud nemáte na moře, klidně zůstaňte doma. Nepříjemným pocitům předejdete, když změníte naučené postupy, které jste možná z hloubi duše jako zadaná proklínala. Kapr opravdu nemusí být to jediné jídlo k večeři. Proč si nedat steak, když ho máte stejně mnohem raději.

Obvolejte známé a kamarády, o kterých víte, že jsou také sami, a udělejte u sebe doma nezvyklou štědrovečerní party nebo vyražte na večeři do některé z restaurací. Ještě předtím se projděte ulicemi poloprázdného města a vydejte se na procházku po památkách, jež jsou jindy plné turistů. Takový Karlův most 24. prosince v šest hodin večer bude poloprázdný, což se vám normálně nepoštěstí. Dělejte prostě jen to, na co máte chuť vy sama. Takovou příležitost má málokdo, proč se jí tedy dobrovolně vzdávat. Tak šťastné svobodné Vánoce.