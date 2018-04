Chytré drogy: bez problémů, bez rizika?

Běžná řešení tíživých životních etap jsou bohužel z velké většiny zdraví škodlivá.

Ať už jde o alkohol, nelegální drogy či moderní léky typu sedativ, hypnotik či antidepresiv. Všechny uvedené způsoby s sebou nesou obrovské riziko vzniku návyku, jehož léčba se pak může rovnat očistci.

Žádné látky samy o sobě problém neřeší. Moderní věda však nabízí způsob, kterým si lze ve více či méně náročných situacích "pomoci". Jde o tzv. "smart drugs" neboli chytré drogy. Látky údajně zcela neškodné, nenávykové a bezpečné.

Smart drugs je populární název pro mozkové nutrienty (nutrient znamená výživná látka), které se díky svým malým molekulám dostávají do mozku, kde aktivizují mozkové buňky (neurony) či ovlivňují kvalitu jejich výživy.

Dále doplňují hladiny tzv. neurotransmiterů, což jsou přenašeče nervových vzruchů a dalších látek. Výsledek? Celkové zlepšení mozkové činnosti.

Zní to trochu jako báchorka o elixíru mládí nebo živé vodě. Smart drugs, jejichž základní a důležitou vlastností je nenávykovost, však nejsou ničím novým. Ve světě, hlavně ve Spojených státech, se jejich vývojem zabývají intenzivně už několik let a nejúčinnější dosud známý mozkový stimulant - přírodní látka zvaná DMAE - je znám již 50 let.

Chytré drogy jsou určeny (relativně) zdravým lidem, kteří jsou unaveni (třeba prací) a chtějí dočasně podpořit regeneraci a pracovní výkonnost. Hodí se pro sportovce, studenty či manažery stejně jako pro ženy v klimakteriu či seniory, tvrdí jejich zastánci. Ale co zdravotní rizika?

"Užívání mozkových nutrientů s sebou nenese zdravotní riziko. Jde o látky nenávykové, z velké části přírodní, legální," říká RNDr. Petr Fořt, expert na výživu a zároveň tvůrce mozkového stimulantu s názvem Speed 8.

Není však přece jen lepší vyrovnat se s problémy přirozeně, bez pomoci jakýchkoliv podpůrných látek? "Co je dnes přirozené? Kdo z nás má v plánu vydat se během příštího půl roku do pralesa, udělat si tam hnízdo na stromě a oddat se zcela přírodnímu životu? Na mozkových nutrientech není nic nepřirozeného. Naopak. Nepřirozený je celý náš život," tvrdí dr. Fořt.