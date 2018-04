Chytrá žena + bohatý muž = záruka dlouhověkosti

Tajemství dlouhověkosti možná odhalili vědci ze Stockholmské univerzity, kteří na základě výsledků jejich dlouholeté studie došli k jednoduché rovnici: vzdělaná žena + finančně zabezpečený muž = dlouhý život.

Muži by se tedy při výběru partnerky měli místo fyzické atraktivity zaměřit především na úroveň inteligence a vzdělanosti své budoucí ženy.

Je však zajímavé, že mužovo vzdělání pro ženy ani pro muže až tak podstatné být nemusí. Pro dlouhý život žen je podle expertů důležitější plné bankovní konto a vysoké společenské postavení jejich manžela nebo druha, čehož lze mnohdy dosáhnout i bez vysokoškolského titulu.

Vzdělání je důležité hlavně pro ženy

Švédská studie publikovaná v časopise Epidemiology and Community Health trvala celých třináct let a zkoumala data týkající se 1,5 miliónu Švédů ve věku 30 až 59 let. Během této doby byly podrobeny důkladné analýze veškeré dostupné informace o příčinách smrti včetně rakoviny a cévních onemocnění, jako jsou srdeční choroby a infarkt, zmíněných miliónu a půl občanů Švédska.

Vědci zjistili, že mužova úroveň vzdělání nijak neovlivňuje délku jeho života. O celých 25 procent se však zvyšuje jeho pravděpodobnost na delší život, pokud je jeho partnerka dostatečně inteligentní nebo se pyšní univerzitním titulem, než kdyby si vybral pro společný život ženu s nízkým vzděláním.

Bohužel na rozdíl od mužů, úroveň vzdělání a inteligence je podle vědců pro délku ženského života velmi důležitá. Méně vzdělané ženy mají dokonce více než 50 procent pravděpodobnost, že zemřou dříve než chytřejší a vzdělanější ženy.

Chytré ženy vedou zdravější život

Podle odborníků je to dáno především tím, že vzdělané a inteligentní ženy se více zajímají a také více rozumí informacím o zdravém životním stylu a mají větší přehled o vhodné léčbě v případě onemocnění než méně inteligentní ženy. To pak zaručuje delší život nejen jim, ale také partnerům, s nimiž žijí.

Ženy většinou v domácnosti přejímají více zodpovědnosti než muži, a proto je ženino vzdělání pro životní styl rodiny důležitější než mužovo. Inteligentní ženy, které se více zajímají o zdravý životní styl, k němu vedou i svou rodinu včetně manžela či životního partnera. Ženské vzdělání pak opravdu může mít podstatný vliv na zdraví a úmrtnost partnera.

Vzdělání a zdraví spolu souvisí

Mužův příjem zase může ovlivňovat délku života pro obě pohlaví z jednoho prostého důvodu - muži obvykle zastupují hlavní část rodinného příjmu a zajišťují tak materiální standard rodiny.

Vyšší životní úroveň rodiny pak ovlivňuje i zdraví jejich členů. Chytrá žena si také s penězi svého partnera poradí lépe než žena s nižší inteligencí.

Profesor Alan Maryon-Davis, z britské fakulty Veřejného zdraví prohlásil: "Tato studie ukazuje jak těsně jsou spolu spjaty vzdělání, životní styl a dlouhodobé zdraví."