Chytrá a (u)spokojená: sexem k výkonnému mozku

Po bouřlivé noci usedáte za pracovní stůl. Vaše myšlenky se ještě toulají v teplé posteli, která pečlivě zaznamenala veškeré detaily včerejšího dovádění. Ačkoli stále cítíte vůni jeho kůže, zapnete počítač a zpocenou dlaní pevně uchopíte oblou sešívačku – a nemravné vzpomínky jsou v tu ránu zpátky…

S ruměnou tváří a koleny pevně sevřenými u sebe se pustíte do čtení emailů. Během půl hodiny vyřídíte poštu, dokončíte prezentaci a připravíte smlouvy k jednání. Dneska mi to ale pálí, pomyslíte si. Za kvalitou myšlenkových pochodů však pracovní morálku nehledejte. Nová studie totiž odhalila, že činnost mozku výrazně podporuje sex.

Sexem k trvalé spokojenosti

Vědci z prestižní americké univerzity Princeton zjistili, že sexuální aktivity napomáhají růstu mozkových buněk. I když byl výzkum prováděn na krysách, dle vedoucího studie lze jeho výsledky vztáhnout i na člověka. Není proto náhodou, že výzkum měl velmi zajímavý průběh. Zkoumané krysy mužského pohlaví byly rozděleny na dvě skupiny.

Během dvou týdnů byl první skupině umožněn "sex" každý den, té druhé pouze jednou za celou dobu. Nejen, že sexuálně aktivnější jedinci se následně těšili silnějšímu růstu mozkových buněk, ale oproti svým střídmějším partnerům zaznamenali rovněž nižší hladinu stresového hormonu kortizolu. U abstinujících jedinců se pak dokonce projevovala úzkost a nervozita.

Za posledně jmenovanými projevy vidí vědci právě činnost kortizolu. Ten je ve vyšších dávkách dokonce schopen některé mozkové buňky likvidovat. Hormon smrti, jak ho přezdívá doktor Nicholas Perricone, zpravidla spustí nepříjemné zážitky či stresové situace. Úzkostlivé chování je tak častým následkem jeho zákeřné práce.

Čeká vás náročná zkouška nebo jiný nápor na mozek? Rozestelte ve své ložnici...(ilustrační snímek)

Hormonální války

A právě proto byl stvořen jeho přirozený nepřítel – sex. Sexuální aktivity dokáží výrazně ovlivnit průběh hormonálních válek. Jen nevinné erotické hrátky umí výrazně zvýšit hladinu hormonu oxytocinu, který vyvolává velmi příjemné pocity a zároveň náklonnost k ostatním lidem. Sexem také v těle roste množství dopaminu, jenž účinně pomáhá v boji se stresem, odstraňuje únavu a deprese.

Kromě toho má rovněž rozhodující význam při zpracování informací a poznávacích funkcích mozku. Odtud také tvrzení, že sex pozitivně ovlivňuje mozkovou aktivitu. Hormon kortizol se tak při sexu dává na ústup a uvolňuje místo svým vstřícnějším kolegům.

Optická paměť

Pověstná hláška z filmu Rebelové tímto získává vědecké opodstatnění. "Optická paměť", jak hlavní hrdinky trefně nazvaly svá povyražení, jež jim následně pomáhala s přípravou k maturitě, se v této souvislosti zařazuje mezi odborné termíny. Při sexuální aktivitě byl totiž nejvýraznější růst mozkových buněk vysledován právě v paměťové oblasti…Chcete-li mít tedy paměť jako slon, inspirujte se krysami z Princetonu.

Jde to i jinak

Je však otázkou, do jaké míry je případ natěšených hlodavců směrodatný. Ačkoli zkoumané krysy "působí" na elitní univerzitě, jejich sexuální chování přeci jen svědčí o méně seriózním původu. Vždyť kdo by vydržel mít sex nepřetržitě pod dobu 14 dnů a být stále neukojen? Jen jedno "krysí číslo" trvá údajně přes půl hodiny, často se opakuje a podléhá skupinovému efektu… Není to přeci jen vysoká cena za pár mozkových buněk navíc?

Vědci ze zmíněné univerzity nás uklidňují. Při pěstování mozkových buněk se prý obejdeme i bez dychtivého milence. Procházka, spánek, nebo běhání patří totiž také mezi účinné způsoby, jak pozitivně podpořit aktivitu naší hlavy.

Sex s tajenkou

Až vás tedy nějaký vědátor bude zvát ke společné kultivaci mozkových tkání, v laboratoři se nejspíš nesejdete. Nebýt ve stresu a na vše bystře reagovat však rozhodně není na škodu. Nebojte se proto občas odložit křížovky či osmisměrky a vyzkoušejte i jiné techniky, jak se svým mozkem pořádně zacvičit.