Za co vám kadeřník nepoděkuje? Za levný šampon a fotky modelek

Utrácíte tisíce za krémy, ale na šamponu šetříte

Nejčastější chybou, na kterou si kadeřníci sborově stěžují, je špatná domácí péče. Hlavně pak používání špatného šamponu. "Ženy si kupují drahé krémy na obličej, oči, používají různá tonika, mléka. Utrácejí stovky a tisíce, ale šampony si kupují ty nejlevnější za pár korun," říká Nina Krajčo z vlasového studia Bomton. "Zatím si neuvědomily, že se jedná o součást péče, nikoliv jen o prostředek na mytí vlasů."



S tím souhlasí všichni oslovení kadeřníci. Proč se jedná o velkou chybu? "Levné šampony z drogerií obsahují silikon, který vlas obaluje," vysvětluje Lenka Šourková ze salonu 5th Avenue. Silikonem obalený vlas sice vypadá nejdříve dobře, při dlouhodobém používání těžkne a také pokožka hlavy se zanáší. Což vede k problémům v podobě lupů, suchých konečků a nadměrné mastnosti u kořínků.



Je vám jedno, čím se češete

Pokud jste dlouho nevyměnila hřeben a kartáč, navíc si je kupujete v asijské večerce přes ulici, pak se nedivte, že nemáte účes podle svých představ. "Nedávno mě překvapilo, co všechno jsou klientky schopné mít doma za 'poklady'," říká k výběru pomůcek Michal Zapoměl ze salonu Portrait by Michal Zapoměl. "Když vidím kartáč s kuličkami nebo odlámané zuby na hřebenu, tak opravdu nechápu, jak jsou schopny si s něčím takovým jakkoli učesat vlasy."

Čím se tedy česat? V poslední době si kadeřníci doslova zamilovali zvláštně vypadající kartáč zvaný tangle teezer. Nebojte se jeho neobvyklého tvaru, jak jej jednou vyzkoušíte, pochopíte, proč se stal takovým hitem nejen v salonech.

Trváte na jediném druhu šamponu

Barvíte-li si hřívu, což dělá většina žen, neznamená to, že musíte používat pouze přípravky na barvené vlasy. "Setkávám se s tím, že zákaznice bazírují na určitém typu a přitom nechápou, že potřebují řešit více např. objem," říká Krajčo.



"Dnešní šampony v profesionální kvalitě jsou mnohem šetrnější k barvě, a není tudíž opodstatněné používat pouze šampon na barvené vlasy," vysvětluje Zapoměl. Jedním dechem dodává, že bychom raději měli nechat výběr vhodného šamponu na profesionálovi. "On nejlíp ví, jaký je pro vaše vlasy ten nejlepší."

Chodíte spát s mokrou hlavou

Z tohoto nešvaru není žádný kadeřník nadšený. Mokré vlasy se během spánku muchlají, ničí se jejich tvar a vlhká pokožka hlavy se zapařuje, což vede ke svědění a přetrvávajícím lupům.

"Vlasy myjte rozhodně tehdy, když máte čas si je v klidu vyfoukat a dodat jim tvar, který vydrží," radí Michal Zapoměl. "Fénováním rozložíte také lépe vlhkost od kořínků ke konečkům."

Zapomínáte na kondicionér

Mytím vlasů pro vás veškerá péče končí. Děláte velkou chybu, že vynecháváte následnou péči v podobě kondicionéru. O kondicionéru přemýšlejte jako o krému na obličej. Zatáhne kutikulu, a tudíž získá vlas na odolnosti vůči mechanickému poškození.

Barvit, nebo nebarvit doma?

Valná většina kadeřníků vám domácí barvení rovnou zakáže. "Barva je věda a i my kadeřníci se ji stále učíme a zdokonalujeme," říká k problematice Zapoměl. Žádné domácí experimentování nedoporučuje.

Proč se odborníci na vlasy domácímu barvení tolik brání? Důvodem je vrstvení barvy, tvoří se nepěkné fleky a mnohá poškození nešetrným zacházením se jen těžko napravují.

Pokud se týká světlých odrostů, najdete v salonu méně přísný přístup k barvení v domácích podmínkách. "Pokud si tmavovláska musí barvit šediny každé dva týdny, používá kvalitní barvu a jednou za čas se staví v salonu, pak v tom velký problém nevidím," přiznává Šourková.

S tím souhlasí i Nina Krajčo, ale ihned dodává: "Rozhodně ale nedoporučuji převratné změny doma v koupelně. A to ani ztmavování, většinou z toho vychází luxusní zelená." Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, ztmavování je technologicky náročnější. Takže žádné experimenty a razantní změny barvy doma. Pokud si však občas sama přetřete odrosty, nic tak vážného se nestane.

Neumíte si říct, co vlastně chcete

Jdete do salonu, máte jistou představu, jak chcete vypadat, ale v momentě, kdy usednete na křeslo, mlčíte. Děláte velkou chybu. S kadeřníkem musíte mluvit, říct mu, co očekáváte, jak se o své vlasy staráte, co vás trápí.

"Jde nám o co nejlepší práci a k tomu potřebujeme veškeré informace," nabádá ke komunikaci Lenka Šourková s celým týmem. Věřte, že nikoho nepotěší fakt, že hned po příchodu ze salonu si běžíte umýt hlavu.

Chcete vypadat jako modelka v časopise

Přijdete-li za kadeřníkem s fotkou z módního magazínu a trváte na zcela stejném účesu, pak vězte, že chybujete. Nemáte totiž stejnou kvalitu vlasů jako váš idol ani nejste podobou dokonalé dvojče, proto se nebraňte kadeřníkovi, když vám navrhne jiné řešení vhodné právě pro vás.

Stejné to je i s barvou. "Stejný odstín barvy jako v časopise nelze docílit vzhledem ke svícení a počítačovým úpravám," vysvětluje kreativní ředitelka Toni&Guy Jana Novák Zajíčková.

To Petr Hoferica ze salonu Label PH se tolik nebrání. "Spousta lidí neumí definovat, co vlastně chce, a přitom mají docela jasnou představu. Obrázek je jakýmsi vodítkem. Ovšem musím samozřejmě upozornit, že se jedná o fotku. V ateliéru je jiné světlo a barva se jeví jinak na umělém světle a jinak na denním."



Prosím změnu beze změny

Každá žena občas touží po výraznější změně image a začíná právě s vlasy. Ovšem najdou se takové, co sice změnu chtějí, ale nedovolí odborníkovi prakticky nic. "Chodí za námi zákaznice, které požadují radikální změnu, ale brání se zkracování, prostříhání, střižení ofiny, dokonce i barvení," popisuje své zkušenosti Zajíčková.

Nebojte se svěřit do rukou zkušeného vlasového stylisty. On vás vidí jinak, než jak vidíte samu sebe vy. Choďte k takovému kadeřníkovi, kterému budete důvěřovat, jehož styl se vám líbí. "Najděte si parťáka, se kterým si popovídáte, uděláte při tom krásné vlasy a strávíte čas s někým, kdo vám opravdu rozumí," radí Michal Zapoměl.