Pozor na chyby při nošení kontaktních čoček, mohou vás připravit o zrak

Jen v České republice nosí kontaktní čočky přibližně 150 tisíc lidí. Z aktuálního rozsáhlého internetového průzkumu očních klinik DuoVize a NeoVize, do kterého se zapojilo 745 lidí, vyplynulo, že zdravotní potíže s očima má více než 60 procent uživatelů kontaktních čoček.



Co hrozí při špatné užívání kontaktních čoček - Syndrom suchého oka

- Zánět spojivek (konjunktivitida) - Zánět víček (blefaritida) - ječné zrno, vlčí zrno, gigantopapilární konjunktivitida - Zánět rohovky (keratitida) - rohovkový vřed, corneal melting (keratolysis) - Zánět vnitřních struktur oka (endoftalmitida)

„Nejčastější komplikací nositelů kontaktních čoček je pocit řezání či pálení v oku, které zažila více než třetina nositelů kontaktních čoček, stejně jako zarudnutí očí. Každý desátý ́čočkař ́ navíc prodělal zánět spojivek, 14 procent dotázaných zaznamenalo v souvislosti s nošením kontaktních čoček zhoršené vidění, 2 procenta zhrubnutí víček a 4 procenta zánět rohovky,“ uvedla Lucie Valešová, primářka oční kliniky DuoVize.

Ta také varovala, že většina těchto problémů je způsobena právě rizikovým chováním při používaní kontaktních čoček, pod nimiž se množí nebezpečné bakterie.

„Výsledky laboratorních stěrů nám ukázaly, že mezi mikroorganismy nahromaděnými pod čočkami se nejčastěji vyskytují stafylokoky, streptokoky a pseudomonáda. A právě tyto bakterie vážně ohrožují zrak,“ řekla Šárka Skorkovská, primářka brněnské oční kliniky NeoVize.

Na co by si tedy měli dát uživatelé kontaktních čoček pozor?

1. Nepřekračujte dobu doporučeného nošení

Možná jste to také udělali, že místo toho, abyste měsíční čočky po třiceti dnech vyhodili, ještě jste si nošení o nějaký týden prodloužili. Ale právě překračování doporučené doby nošení čoček je nejčastějším důvodem, který způsobuje nositelům čoček zdravotní potíže. Podle průzkumu tuto chybu dělá až 71 procent dotazovaných uživatelů.

2. Pozor na prošlé kontaktní čočky

Prošlé kontaktní čočky používá až 60 procent lidí a trochu to tak souvisí i s výše zmíněným problémem překračování doporučené doby nošení. Chyby s prošlými kontaktními čočkami se ale dopouštějí hlavně jejich občasní uživatelé, kteří je nosí například jen na sport. I pro ně je tu ale varování.

„Čočky mohou být v neotevřeném pouzdře maximálně 30 dnů. Čtrnáctidenní čočky můžete nosit pouze 14 dnů od otevření, nikoli čtrnáct dnů v součtu, jak se lidé mylně domnívají,“ varuje lékařka Valešová.

3. Umyté ruce by měly být samozřejmostí

Někomu to připadá jako samozřejmost, ale téměř 45 procent lidí ve výzkumu uvedlo, že se dostali do situace, kdy si před nasazením či vyjmutím čoček z očí neměli možnost umýt ruce.

„Ruce by měly být při jakémkoli kontaktu s okem vždy umyté desinfekčním prostředkem, důkladně opláchnuté čistou vodou a následně pečlivě osušené v ručníku, který na rukách nezanechává vlákna,“ radí doktorka Valešová.

4. Nepoužívejte vodu, ale jen roztok na čočky

Specializovaný dezinfekční roztok by nikdy neměla nahrazovat obyčejná voda ani fyziologický roztok. Podle průzkumu ale 13 procent respondentů uvedlo, že někdy uskladnilo čočky v obyčejné vodě, a 21 procent čočky vodou někdy omylo.

„Samotná voda čočky ničí, protože v ní mohou nabobtnat. A izotonický roztok je živná půda pro jakékoli bakterie, pokud neobsahuje desinfekční prostředek,“ vysvětluje primářka kliniky DuoVize.

5. Vyměňujte pravidelně obal na čočky

Líhní nebezpečných bakterií je také pouzdro na čočky. Podle odborníků by se mělo měnit alespoň jednou za měsíc, vždy s každým novým zakoupeným roztokem. Že to není samozřejmostí, dokazuje i fakt, že 36 procent lidí v průzkumu uvedlo, že to nedělá. Někteří lidé ho dokonce podle zkušeností lékařů používají i několik let.

Rohovkový vřed u pacienta způsobilo špatné používání kontaktních čoček.

„Měli jsme pacienta, který pravidelně neměnil pouzdro a komplikace vyústily v rohovkový vřed. Jedná se o závažný povrchový zánět rohovky, který vzniká při defektu povrchové vrstvy rohovky a za přítomnosti bakterií, virů či plísní. Porušeným povrchem proniká infekce rychle do hlubších vrstev rohovky. Může dojít i k jejímu proděravění, takže se infekce šíří do nitra oka. Vřed se šíří velmi rychle, i po včasném podání antibiotik se často hojí jizvou, která může následně bránit vidění. Někdy je nutné provést dokonce transplantaci rohovky,“ říká Šárka Skorkovská, primářka brněnské oční kliniky NeoVize.



6. Vyndejte si čočky před spaním

Uživatelé kontaktní čočky sice vědí, že je nutné před spaní čočky vyndat, ale občas se stane, že s nimi usnou. Podle průzkumu se to někdy stalo téměř 80 procentům dotázaných.

Podle primářky Skorkovské je to ale velmi nebezpečné. „Výzkumy ukázaly, že i když spíte v kontaktních čočkách méně než jednou týdně, je riziko infekce v oku až 6,5krát vyšší.“

7. Nepodceňujte oční prohlídky

Většina uživatelů kontaktních čoček uvedla v průzkumu, že nechodí na pravidelné oční prohlídky. Očního lékaře by přitom měli navštívit jednou za půl roku.

„Člověk si po čase myslí, že už všechno ví a všechno zná. Ale není to pravda. Při nošení kontaktních čoček může docházet například k vaskularizaci rohovky nebo se na povrchu rohovky může vytvořit nová vrstva buněk, která pak čočky z oka doslova vytlačuje, aniž by si toho pacient všiml. Vyšetření na štěrbinové lampě zabere 10 minut, lidé by je měli pro své zdraví obětovat,“ uvádí primářka Valešová.

Ještě horší ale podle odborníků je, pokud jste si nenechali lékařem oči vyšetřit na nošení čoček vůbec a podle svého odhadu si je pořídili v drogerii nebo na internetu. „Při výběru korekce je totiž nutné znát zakřivení oka, jeho průměr a také ohniskovou vzdálenost. Ta je však jiná než u brýlí,“ varuje Valešová.

Navíc existuje mnoho různých typů kontaktních čoček, které se liší materiálem, obsahem vody, konstrukcí i dobou nošení. „Výběr kontaktních čoček je vždycky individuální, a je proto zcela nezbytné jej důkladně konzultovat s očním lékařem a nevybírat čočky jen podle počtu dioptrií,“ dodala doktorka Lucie Valešová.

