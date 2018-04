Chybí vám léto? Utečte za teplem k moři nebo do saunového ráje

Praktické rady JAK SE TAM DOSTAT

Therme Erding leží na severozápad od Mnichova cca 16 km od mnichovského letiště u dálnice A92, ideální je sjezd číslo 9 nebo 8. Z Prahy je to cca 380 kilometrů. KOLIK TO STOJÍ

Vstupné do všech částí Therme Erding (do VitalOase a Saunaparadies od 16 let) vyjde dospělého na den na 34 eur, o svátcích a o víkendu zaplatíte o 4 eura víc. Koupit si můžete i tří (24 eur) či pětihodinovou (28 eur) kartu. Pouze do termálního ráje a skluzavkového světa jsou ceny o deset eur nižší. Děti do 3 let mají vstup zadarmo. UŽITEČNÁ ADRESA

www.therme-erding.de