Chybí mu na víčkách dva centimetry kůže a cítí se skvěle

Ještě na sále pana Komance sestra probouzela a ptala se, jestli ho něco nebolí. Pan Komanec zakroutil hlavou, ale stejně si nic z operace nepamatoval. "Pamatuju si jen jak mi těsně před operací maloval pan doktor na oční víčka a pak až to, jak jsem se probudil na pokoji," vypráví.

Druhý den pro něj přijel syn, aby ho doprovodil domů. Pan Komanec měl ovázané oči, a tak by cestu sám nezvládl. "Nic mě ale nebolí, ani nebolelo," dodal. Nebylo tedy nutné dávat mu s sebou jakékoli léky.

Venku ale musel až do první kontroly nosit tmavé brýle. Čerstvé jizvy promazával framykoinem a po čtyřech dnech už mohl začít provádět tlakové masáže jizev.





Za týden se dostavil do Asklepionu na kontrolu a vyndání stehů. "Všechno bylo zatím v pořádku. Jen to trošku šimrá, ale to je prý známka dobrého hojení," usmívá se Václav Komanec. "A také byl trošku problém ráno si umýt obličej. Očím jsem se musel vyhýbat, voda by rozmočila náplasti, a tak je manželka očistila malými vatovými tyčinkami," dodává.

Vyndavání stehů bylo také bez problémů, jen to prý trošku zatahalo. "Definitivní vzhled bude tak do dvou měsíců, ale už teď byste měl cítit nějaké zlepšení," podotkl MUDr. Šamudovský při kontrole. "Určitě ano. Už cítím úlevu na očích, není na ně takový tlak," přiznal Václav Komanec.

Co se týče vystouplé skvrny na nose a čele, podezření doktorky Jatšové na rakovinný původ se naštěstí nepotvrdilo. Nejde tedy o maligní kožní nádor, ale o velmi vzácnou kožní chorobu jménem Granuloma faciale (více viz box). Doktorka Jatšová panu Komancovi vysvětlila, o co jde, a jakými způsoby se tato choroba léčí. Jednou z možností je také laser, ale jako u většiny laserových zákroků, nemělo by se ošetření provádět v letním období kvůli nadměrnému slunečnímu záření.

"Domluvili jsme se proto s paní doktorkou, že jí teď začátkem října zavolám a začneme s léčbou," vysvětlil Václav Komanec. Doktorka Kulíková, která společně s doktorkou Jatšovou na oddělení dermatologie pana Komance vyšetřila dodává: nabídla jsem pacientovi cévní (barvivový) laser.

Jak léčba probíhala a zda byla úspěšná se čtenáři dozví v konečné rekapitulaci koncem roku.

I přes tuto malou komplikaci se Václavu Komancovi daří dobře a on sám, rodina i přátelé si pochvalují, že mu operace pomohla jak esteticky, tak zdravotně.

"Cítím se skvěle. Nemám už problémy s tlakem na oči a s viděním," dodává.