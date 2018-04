Chvála čokolády!

Čokoláda už vytáhla z krize více žen než všechny psychologické poradny dohromady. Při vší úctě k psychologům je čokoláda tišší, finančně nenáročnější a úlevu poskytuje okamžitě.

DIETÁŘI Z BELGIE

Čokoládové velmoci, které udávají tón ve vývoji hnědého zlata, jsou Belgie, Švýcarsko, Rakousko a Německo. Je to jeden z mála oborů, kde Amerika rozhodně není 'number one'. Belgický čokoráj má své hlavní bohy, jako jsou značky Godiva, Guylian nebo Côte d´Or, ale i mladé, progresivní bůžky. Třeba čokolády Cavalier.

Cavalier je mladá a dynamická rodinná firma založená v roce 1996, která si za své hřiště vybrala oblast dietních čokolád. Rozhodli se ukojit touhu zákazníků po kvalitní čokoládě a přitom zachovat jejich štíhlou linii. Sci-fi? Nikoliv. Tam, kam patří kvalitní kakaový prášek, tam taky přijde, ale tam, kde hraje svou roli tuk a cukr, nahrazují je 'kavalíři' zdravou variantou. Místo cukru třeba sladí své čokolády přírodním sladidlem ze škrobu.

Kdybyste se rozhodli ochutnávat belgickou čokoládu přímo tam, kde se rodí, navštivte region okolo měst Bruggy a Gent. Kromě zmíněné značky Cavalier tam sídlí velké množství malých rodinných čokoládoven, které plně uspokojí i tradiční čokoládové fandy.

VÍDEŇSKÁ TRADICE

Když otevřete dveře vídeňské prodejny Wiener Schokoladekönig, dýchne na vás atmosféra z doby panování císaře Františka Josefa a jeho ženy Sissi. A přesto se Wolfgang Leschanz rozhodl otevřít vlastní výrobnu ručně dělané kvalitní čokolády teprve před deseti lety.

Předtím si vydobyl renomé jako mistr cukrář a pekař v podnicích takových jmen jako Sacher, Demel nebo Pischinger. Tmavou pochoutku nejprve dodával do neméně významných podniků (prezidentská kancelář, nejlepší hotely ve Vídni...) a hledal vhodné místo s patřičnou tradiční atmosférou. V centru Vídně v těsné blízkosti kostela svatého Petra na Freisingergasse nakonec objevil to pravé, obchod bývalého dvorního královského dodavatele knoflíků. Zachovalé původní vybavení zrenovoval a z Krále knoflíků udělal Krále čokolády. Podařilo se mu namíchat nejen skvělé čokolády, ale i ovzduší lehké nostalgie, klasiky, elegance a noblesy.

A že Leschanzova čokoláda noblesní opravdu je! Vaří ji z těch nejkvalitnějších surovin tradičním způsobem. A aby navázal na svého předchůdce, jsou jeho vlajkovou lodí čokoládové knoflíky různých druhů - klasické hořké, mléčné, s oříšky i bílé. A knoflíky to nekončí, Čokoládový král nabízí i jiné skvělé čokoládové lahůdky a luxusní bonboniéry vždy v krásném starosvětském obalu. A pokud se na místě nebudete moci rozhodnout, co si vybrat, nebo vám to nedovolí vaše peněženka, vyzkoušejte alespoň neskutečně hustou čokoládu z místní fontány.

ČOKOLÁDOVÝ SEN

O tom, že čokoláda nemusí být jen sladkou závislostí, ale také úspěšným podnikatelským nápadem, svědčí příklad, pro který nemusíme chodit daleko. Rodinná čokoládovna Kamila ve Vyskytné nad Jihlavou se sice nechlubí starobylou tradicí, zato slibuje poctivou ruční práci a domácí bonbony a čokoládové pochoutky z těch nejkvalitnějších surovin včetně belgické čokolády. Firmu, kde to od rána do večera voní čokoládou jako v tom nejbáječnějším 'čokomilově' snu, založil před 11 lety původně stavař František Hlava.

Jméno Kamila nese čokoládovna po dceři zakladatele, ve firmě pracuje i syn Martin, který je vyučený cukrář, nebo manželka Hana. Kromě výroby čokoládových figurek a srdíček nebo desítek druhů pralinek a bonbonů z tmavé, mléčné i bílé čokolády a dalších ingrediencí, které si u rodinné čokoládovny objednávají firmy i soukromé osoby třeba při příležitosti oslav či výročí, patří k rodinnému podniku i stylová cukrárna s atmosférou starých časů v Jihlavě, kde si všechny tyhle dobrůtky můžete koupit na váhu. Dveře se tu netrhnou po celý rok, nejvíce práce ale mají Hlavovi před Vánocemi, Velikonocemi a Valentýnem. Všechny čokoládové dobroty můžete ochutnat - alespoň očima - na internetových stránkách www.chocolates.cz.

8x o čokoládě * Aztékové označovali čokoládu za zdroj duchovní moudrosti a energie

* Casanova ji doporučoval jako afrodiziakum i milence Ludvíka XV., Madame du Barry

* Za druhé světové války se čokoláda podávala vojákům pro zlepšení vytrvalosti a odolnosti

* Čokoláda ve formě zábalu nebo koupele zvlhčuje, omlazuje a vyživuje pokožku

* Hořká čokoláda i přes vysoké množství tuku neobsahuje cholesterol

* Ženy touží po čokoládě 2x častěji než muži - obsahuje totiž fenyletylamin, jehož potřeba stoupá třeba před menstruací nebo při vyčerpání

* Čokoláda je také zdrojem teobrominu, který uvolňuje cévy, snižuje krevní tlak a stimuluje srdce

* Polyfenoly obsažené v čokoládě stejně jako v čaji či červeném víně mají antioxidační účinky