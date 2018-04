Jak správně chodit, abychom zhubli. Vyzkoušejte měsíční tréninkový plán

1. TÝDEN



1. den - 30 minut svižné chůze střední intenzity, je potřeba dbát na správné zásady chůze + 10 minut protažení a 5 minut relaxace

2. den – volno, odpočinek

3. den – 30 minut volné chůze nízké intenzity, 10 minut protažení, 5 minut relaxace

4. den – volno, odpočinek

5. den – 30 minut svižné chůze střední intenzity, 10 minut protažení, 5 minut relaxace

6. den – volno, odpočinek

7. den – volno



2. TÝDEN

Tři dny v týdnu zařadíme chodecký program, délka svižné chůze 35 minut střední intenzity, poté vždy následuje protažení a relaxace, mezi tréninky jeden den odpočinek.





3. TÝDEN

Čas tréninku navýšíme na 40 minut, chodíme každý druhý den v týdnu, protažení a relaxace jsou již samozřejmostí. Pro zpestření můžeme zařadit do jednoho chodeckého tréninku i práci paží, a to tím, že si s sebou vezmeme hole na Nordic walking nebo si do rukou vezmeme závaží, jako jsou (např. PET lahev nebo sportovní lahev).



4. TÝDEN

Čas tréninku navýšíme na 45 minut, chodíme vždy obden, zařazujeme protažení a závěrečnou relaxaci. Opět můžeme zařadit, a to do 2 chodeckých tréninků hole na Nordic walking nebo závaží do rukou.