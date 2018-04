Chutné tipy pro milovníky piva, vína a jitrnic i pro vegetariány

Středočeský kraj: Masopust v Roztokách a Úněticích

Masopust v Roztokách a Uněticích je nejen oslavou dobrého jídla, ale také přátelství mezi sousedními obcemi. Od 17. do 18. února vás na populární veselici čeká tradiční průvod masek, živá hudba, kejklíři i jiní umělci, ale hlavně masopustní pochoutky jako guláš, jitrničky, koblížky nebo koláče právě vytažené z pece. A Únětický pivovar pro vás dokonce uvařil speciální masopustní pivo. Více ZDE.

Hlavní město Praha: Žižkovský masopust

Komu je jeden den veselení se málo, nechť se veselí dny čtyři, a to na tradičním masopustu, který se koná na pražském Žižkově od 18. do 21. února. Oslavy vyvrcholí masopustním průvodem - ten začíná na náměstí Jiřího z Poděbrad a po protančení se celým Žižkovem také kdesi v těchto končinách končí. Zábavu k této akci hledejte také v Paláci Akropolis nebo v kině Aero, občerstvení rozhodně hledat nemusíte - na každém rohu na vás totiž budou číhat čerstvé uzeniny, domácí sýry, nakládané pochutiny a dobroty z pravé domácí zabijačky. Více ZDE.

Ústecký kraj: Valentýnský pivní masakr

Svátek všech zamilovaných už je sice za námi, ale pojďme si jej připomenout a láskyplně si přiťuknout sklenicí skvělého kvasivého moku z pivovaru Kocour. V sobotu 18. února budete mít v areálu pivovaru ve Varnsdorfu příležitost ochutnat piva silná (a taky nejhořčejší české pivo vůbec) i piva ovocná, kterými jistě nepohrdnou dámy. Celý den si budete moci pochutnávat na grilovaných specialitách a klasických zabijačkových dobrotách. Takhle bychom chtěli lásku oslavovat každý den. Více ZDE.

Hlavní město Praha: Vegetfest aneb pochutnejte si bez masa

Po období masopustů je čas, abychom se naladili na něco lehčího, pokud možno i bezmasého. Festival Vegetfest, který potrvá od 27. února do 20. března, si pro vás v nejrůznějších pražských restauracích připravil skvostná vegetariánská menu, která jistě potěší i zaryté "masožrouty". Ono se řekne bez masa, ale po třech chodech složených z prvotřídních kombinací brambor, luštěnin, ovoce, zeleniny a mnoho dalšího vám rozhodně jen tak nevyhládne. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Otevření 12. ročníku Salonu vín ČR

Nejen pro všechny lvy salonu je tu pikantní informace. V sobotu 25. února se otevírá již 12. ročník Salonu vín a vy tak budete mít možnost zhlédnout další degustační expozici. Vína můžete ochutnávat takzvaně volně i řízeně, nebo moderní metodou By the glass. Těšit se můžete na ty nejrozmanitější odrůdy Národního vinařského centra. Vydejte se do Valtic, tam vám toho řeknou víc. Více ZDE.