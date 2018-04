Chutné recepty na jídla, která stojí pár korun

Recept pro ONU: Jáhelník

Autor: Hana Zemanová

Nadšená propagátorka biopotravin a zdravého vaření, spolumajitelka pekárny Zemanka právě pracuje na další knížce, která pod názvem Bioabecedář vyjde v březnu.

* 250 g jáhel

* 8-10 lžic medu

* 200 g sušených švestek

* 0,5 kg hrubě strouhaných jablek

* 2 lžíce skořice

* 4 lžíce kukuřičného škrobu

* 100 g rozinek

* 4-5 lžic ovesné smetany

1. Jáhly uvaříme v poměru 1 díl jáhel na 2,5 dílu vody. Vychladlé je smícháme s medem (nebo obilným sirupem) a dle chuti dosladíme. Do vymazané dortové formy dáme polovinu jáhel, na ně naskládáme předem namočené sušené švestky a další vrstvu vytvoříme z jablek se skořicí a pudinkem.

2. Na jablka lžící naklademe druhou polovinu jáhel, které potřeme ovesnou smetanou a dáme zapéct do trouby vyhřáté na 180 na cca 35-40 minut. Povrch necháme ke konci zezlátnout pod grilem.

Ovesné placičky s bylinkami

Příprava: 20 minut + doba na odležení + 10 minut opékání

Pro 4 osoby

* 4 hrnky vloček

* 1/2 hrnku loupaných dýňových semínek

* 1-1,5 hrnku vody

* 1 cibule

* 1 lžíce másla

* špetka muškátového oříšku

* 2 hrsti čerstvých bylinek (majoránka, oregáno, petrželka, atp.)

* 1 vejce

* 100 g polohrubé mouky

* olej na opékání

1. Ovesné vločky, semínka a vodu promícháme v míse a necháme aspoň hodinu odpočinout. Cibuli zesklovatíme na lžíci másla a vmícháme do směsi. Osolíme, okořeníme, přimícháme bylinky a vejce a necháme ještě chvíli odpočinout.

2. Tvarujeme placičky a lehce je obalíme v mouce. Rozpálíme pánev, potřeme ji trochou oleje a placičky opečeme dozlatova.

Cibulový štrúdl

Příprava: 45 minut + 35-40 minut pečení

Na 2-3 štrúdly

* 500 g listového těsta

* 1,25 kg cibule

* 1 lžíce kmínu

* 3 lžíce sádla

* 1-2 lžíce cukru krupice

* 50-100 ml suchého vína

* vinný ocet

* sůl a mletý pepř

* 1-2 lžíce hladké mouky

* 1 vejce na potření

1. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů. Cibuli oloupeme, podélně rozpůlíme a nakrájíme napříč na plátky. V kastrole rozehřejeme sádlo, vsypeme půlku cibule, kmín a osmahneme. Přidáme zbylou cibuli, osolíme, chvíli opékáme, posypeme cukrem, necháme lehce zkaramelizovat, zastříkneme vínem a dusíme, dokud cibule nezvláční a víno se neodpaří. Dochutíme pár kapkami octa, solí, pepřem, případně cukrem, odstavíme a necháme zchladnout.

2. Listové těsto rozdělíme na 2-3 díly a každý díl postupně vyválíme na pomoučeném vále na obdélníkový plát silný asi 3-5 mm. Na pláty těsta rozdělíme cibulovou náplň, rovnoměrně ji rozprostřeme, okraje necháme volné. Po delší straně stočíme jako roládu a kratší konce dobře spojíme. Záviny přeneseme na plech vyložený pečicím papírem, potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme kmínem a pečeme v předehřáté troubě dozlatova, trvá to asi 35-40 minut.

Polévka z červené řepy

Příprava: 20 minut + 20-25 minut vaření

Pro 4 osoby

* 400 g červené řepy

* 1-2 lžíce octa

* 1,25 l vývaru

* 1 mrkev

* 1/2 celeru

* 2 velké brambory

* 1 cibule

* 2 bobkové listy

* 5 kuliček nového koření

* 1 lžíce rajčatového protlaku

* čerstvý kopr k podávání

* 1 lžíce másla

* 1-3 lžičky cukru krupice

* 200 g čerstvého měkkého sýra nebo kysané smetany

1. Řepu oloupeme, nastrouháme nahrubo (nejlépe v gumových rukavicích), vložíme do kastrolu, přidáme ocet, sůl, zalijeme trochou vody a dusíme doměkka.

2. Zeleninu a brambory omyjeme, oloupeme a nakrájíme na kostičky. Cibuli nakrájíme nadrobno. Zeleninu, brambory a cibuli vložíme do hrnce, přidáme celé koření, protlak, zalijeme vroucím vývarem, uvedeme do varu a vaříme na mírném ohni asi 10-15 minut do změknutí. Potom vyjmeme celé koření. Měkkou řepu rozmixujeme, vlijeme do zeleninové polévky, vložíme kousek másla na zjemnění a dochutíme solí, pepřem, octem a případně přisladíme. Podáváme s usekaným čerstvým koprem a čerstvým sýrem nebo kysanou smetanou.

Zapečený květák

Příprava: 15 minut + 30 minut pečení

Pro 4 osoby

* 1 květák

* 125 g anglické slaniny

* 6 velkých vajec

* 250 ml mléka

* špetka muškátového květu

* 2 lžíce dětské krupičky

* menší svazek pažitky

* máslo a strouhanka

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Květák zbavíme košťálu, rozebereme na menší růžičky, omyjeme je a necháme okapat. Slaninu nakrájíme na kostičky a v míse promícháme s růžičkami květáku.

2. Zapékací mísu vymažeme máslem a vysypeme strouhankou, urovnáme do ní květák se slaninou a přelijeme směsí rozšlehaných vajec s mlékem, solí, pepřem, muškát. květem, krupičkou a lžící pažitky. Pečeme asi 30 minut, dokud vejce nezpevní a květák nezměkne. Zapečený květák vyjmeme z trouby a podáváme posypané zbylou pažitkou.

Paštika z kuřecích jater

Příprava: 20 minut + 1-1,5 hodiny pečení

Pro 4-6 osob

* 500 g kuřecích jater

* 250-500 ml mléka

* 100 g slaniny + několik plátků

* 1 cibule

* 2 žloutky

* 125 g másla, přepuštěného

* 200 g pečeného kuřecího masa

* 1/2 lžíce paštikového koření

* 50 g strouhanky

* 1 lžíce koňaku nebo rumu

1. Játra omyjeme, vložíme do misky a zalijeme mlékem. Necháme několik hodin namočená a potom játra odblaníme.

2. Slaninu pokrájíme a v kastrole s nepřilnavým dnem vyškvaříme. Vsypeme jemně pokrájenou cibulku, necháme ji zpěnit a zesklovatět, odstavíme a necháme zchladnout.

3. V mixéru našleháme žloutky a polovinu zchladlého přepuštěného másla. Přidáme pokrájená játra, slaninu s cibulkou, na kousky nakrájené kuřecí maso, koření, strouhanku, osolíme, opepříme, ochutíme alkoholem a umixujeme na velmi jemnou hmotu.

4. Formu vymažeme máslem, dno vyložíme plátky slaniny. Směs nalijeme do tří čtvrtin formy. Formu vložíme do pekáče s vodou, měla by sahat asi do poloviny formy, a pečeme v předehřáté troubě ve vodní lázni asi hodinu a půl. Vychladlou paštiku zalijeme přepuštěným máslem a necháme v chladu ztuhnout.