Máte chuť na sladké? Chybí vám bílkoviny, tvrdí výživová poradkyně

Není lepší podlehnout „hlasu těla“?

Je rozumné chutě krotit a volit vhodné potraviny. Například místo větrníku odpoledne si udělat ráno obilninovou kaši s ovocem, vychutnat si dobrého nanuka – ideálně z tvarohu nebo jogurtu – nebo si koupit koláček s tvarohem místo tatranky.

Co nám chutě na sladké naznačují?

Většinou to, že máme málo bílkovin. Vždy když máte na „něco“ chuť, zapište si svůj jídelníček a zadejte si ho například do kalorické tabulky nebo využijte jiný druh elektronického zápisu jídelníčku se zpětnou vazbou. Optimální příjem bílkovin je 1–1,2 g/kg tělesné hmotnosti za den. Chutě také mohou být signálem, že si jídlem řešíme osobní problémy a že se nám jídlo stává náplastí na bolavou duši.

Dietoložka Karolína Hlavatá

Někdy ale bývá složité ukočírovat svůj mlsný jazyk...

Není to tak strašné. Důležité je jíst pravidelně a zajistit si tak vyrovnanou hladinu krevního cukru. Kdo jí například jen dvakrát denně, nestíhá „ujíst“ všechny potřebné živiny, vitaminy, minerální látky a tělo pak strádá. Důležitá je pestrost a samozřejmě vyváženost. Aby tělo fungovalo, nepotřebuje jen planou energii, ale nutně potřebuje všechny stavební látky.

Proč vlastně máme sladké tak rády?

Sladká chuť navíc bývá spojená s pocitem bezpečí. Kojení se přece odehrává v matčině náručí. Navíc sladké dostaneme, když si rozbijeme koleno nebo když se nám něco povede. Tento mechanismus si spousta z nás zafixuje a ujíždí na něm i v dospělosti...