Chtěla menší prsa, proto přežila

Nyní je už dva měsíce po operaci a v nejbližších týdnech podstoupí radiační terapii, která by měla odstranit poslední rakovinné buňky. I když věc brala navenek statečně, přiznává, že nejdříve jí slovo rakovina nahnalo hrůzu a nepomáhalo ani utěšování, že se nádor podařilo zachytit v ranném stádiu a je devadesátiprocentní šance na vyléčení.

"Musela jsem ale rakovinu odsunout do pozadí," říká. Ačkoli byla na lécích tišících bolest po předběžném zákroku, natočila hudební videoklip. "Po celou dobu zvracela, ale když vidíte záběry, vůbec byste její stav nepoznali," říká její přítelkyně a manažerka Lisa Braudeová. Poté se však Anastacia zhroutila.

"Prostě jsem si dopřála plnými doušky smutek. Ale po týdnu se mi začala vracet síla," popisuje svůj stav. Se sílou se vracela i kuráž. Nejprve byla nespokojena s rehabilitační podprsenkou, kterou si na návrh lékařů koupila.

"Byly to spíš koňské kšíry," zhodnotila jejich kvalitu a udělala podprsenku podle vlastního návrhu, který by chtěla prodat nějaké firmě. Poté přišla vlastní operace, včetně zmenšení prsů, které jí předtím působily bolesti zad. Operace proběhla hladce, ale následný stav byl krutý. "Stěží jsem mohla sedět," uvádí Anastacia.

Přesto si v březnu na oscarovém večírku Eltona Johna střihla svoji první pooperační píseň. Nyní už unese v baťůžku na zádech i svého jedenáctiměsíčního orkshirského teriéra a má známost s filmovým kaskadérem a příležitostným hercem, jehož jméno nechce prozradit. "Je to úplně nové, ale báječné," říká. Kromě toho se stala vášnivým propagátorem mamografu. "Jestli jsem si z něčeho vzala poučení, tak z toho, že na kontrolu mamografem je zapotřebí jít raději dříve než později."

Její štěstí v neštěstí se možná zúročí i na úspěšnosti prodeje jejích alb ve Spojených státech. Anastacia prorazila do výšin popu teprve před třemi lety, kdy vydala desku Not That Kind, které získalo platinové ocenění, ovšem za prodej v zámoří. "V Americe to není nic moc, ale teprve začínám," říká Anastacia.