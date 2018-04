Chtěla jsem zhubnout nohy a místo toho utratila na přístrojích tisíce

Vibrační plošina

O čem to je

Stoupnete si na malou plošinu (zhruba o velikosti nákupního košíku do ruky) a už jen stojíte. Stroj s vámi vibruje v různě měnících se intenzitách, které způsobují reflexivní stahování svalů.

Podle brožurek mají tyto plošiny zpevnit a zeštíhlet tělo, pomohou při ztuhlosti kloubů. Hlavně jsou absolutně nenáročné - nepotřebujete žádnou fyzičku, nezpotíte se a nepotřebujete se před lekcí ani převlékat.

Cvičíte (pokud se tomu tak dá říkat) bez instruktora, absolvujete jen úvodní krátké seznámení se strojem a naučíte se doporučené pohyby.

Jak to vidím já

Absolvovala jsem minimální doporučený počet procedur, tedy deset. Poprvé jsem vydržela jen deset minut, pak jsem chodila na třicet minut. Občas jsem měla co dělat, abych napětí ve svalech vydržela. Stačilo ale jen povolit svaly nebo se na chvilku lehce pootočit. Plošina měla jeden skvělý efekt. Přestala mě bolet záda. Ale o zeštíhlení nohou nemůže být řeč.

Cena: 30 minut za 100 Kč

Vacushape

O čem to je

Hit poslední doby připomíná trošku vesmírnou loď. Instruktorka vás nasouká do černé galaktické sukýnky, upevní vám ji v pase a vy si vlezete do stroje. Uvnitř je běžecký pás. Obsluha vás zavře po pás uvnitř, na utěsnění použije sukni. A vy chodíte. Ve stroji funguje podtlak, který podporuje hubnutí. Dalším pozitivním účinkem má být podle letáčků vyzmizíkování celulitidy.

Jak to vidím já

Zbytečné vyhazování peněz, takové je podle mě cvičení ve vacushape. Projít se můžete večer v parku nebo můžete ostřejší tempo nasadit na cestě do práce. Za procházku nemusíte utrácet. Důležité je chodit ve správné tepové frekvenci, aby nedocházelo ke spalování cukrů, ale tuků.

Mnozí (nejen ženy, na vacushape potkáte i muže) se ale přepínají a cvičí v anaerobním pásmu. Obsluha málokde hlídá správné dodržování aerobního pásma, ze stroje pak vylezou na kost propocené ženy sotva popadají dech.

Kvůli svému menšímu vzrůstu jsem měla sukýnku až hodně vysoko nad pasem a špatně se mi pohybovalo rukama, neměla jsem je v přirozené pozici, jako když chodím, ale výš, což nebylo zrovna příjemné.

Testovala jsem vacushape v několika salonech a pokaždé byl podtlak jiný. Někde slabší, jinde jsme měli pocit naprostého "vcucnutí". Po proceduře se mi někdy trochu točila hlava.

Doporučených deset hodin absolvovaných během přibližně tří týdnů nemělo prakticky žádný efekt. Změnu jsem zaznamenala jedině v případě vacutherm, což je vacushape vylepšený o infračervené světlo. Nohy jsem měla po proceduře sice lehce zarudlé, ale zpevněné. Opět jen na krátký čas.

Ve vacushape vidím největší přínos v tom, že donutí hubnoucího člověka pohybovat se, ne jen pasivně nadávat na tloušťku a nedostatek pohybu.

Cena: 200 Kč za třicet minut

Studia většinou nabízí výhodné permanentky, výrazně levněji pořídíte cvičení na vacushape na slevových serverech (asi za 120 Kč).

Rolletic

O čem to je

Jednoduchý rotující přístroj. Na válci otáčejícím se stále jedním směrem jsou masážní kuličky (výstupky). O ně si masírujete tělo. Pomáhá rozproudit krevní oběh. A vyhladit celulitidu a zpevnit tělo. Opíráte se o něj v několika polohách (sledujete návod) deset minut.

Samotné cvičení na stroji lehce promasíruje svaly a připraví je na další pohyb. Taková bezpracná rozcvička. Pokud zatlačíte moc (třeba si na stroj sednete), přestává to být příjemné.

Jak to vidím já:

Nemyslím, že by rolletic měl smysl. Využila bych ho v případě, že bych si lehce namohla lýtkový sval a můj oblíbený masér trávil dovolenou na Bahamách. Navíc na desetiminutovou proceduru je škoda jezdit do salonu. Zkombinujte ho ale s dalšími procedurami, vylepšíte tím jejich účinnost.

Cena: 1 minuta za 3-4 Kč

Skořicový zábal

O čem to je



Veskrze jednorázová procedura. Masérka vám na stehna aplikuje masážní gel s výtažky ze skořice, která podporuje krevní oběh. Vmasíruje vám ho do kůže, přidá ještě jednu silnější vrstvu a zabalí nožku do igelitové folie. Nohy se vám krásně prohřejí a celulitida mizí. Jen pozor na alergie!

Jak to vidím já

Skořicové zábaly mám ráda, protože výsledek hned po hodině uvidíte. Pokožka je vypnutější, ďolíčky nejsou tak výrazné. Efekt je ale krátkodobý. Doporučuji ho třeba před prvním rande s novým parťákem v bazénu, kdy vám dodá potřebné sebevědomí. Naučila jsem se ho aplikovat doma, čímž ušetřím tisíce. Jen pozor, abyste zábal důkladně smyla. Kamarádka nechala gel na kůži celou noc a ráno skončila na pohotovosti s popáleninami.

Cena: 100 - 600 Kč (dle salonu)

New Life Beam

O čem to je

Říkala vám babička, že pro krásu se musí trpět? Tak při New Life Beam zhubnete podle toho, co vydržíte. Na tělo vám přilípnou náplasti a pouští do vás pulzy (elektrošoky). Zpočátku jemné pulzy spíš šimrají. Masérka pak přidává - podle toho, co vydržíte. Procedura by neměla příliš bolet, ale zároveň ji musíte cítit.

Jak to vidím já

"Mravence" v noze jsem cítila ještě druhý den, těsně po aplikaci mi sama od sebe skákala celá noha. Připadala jsem si jako umírající zvíře, v němž ještě škubou nervy.

Svaly jsou po cvičení zpevněné - stažené, takže působíte štíhleji. Z toho se radujete asi tři dny, pak se vrátí do původního stavu. Absolvovala jsem pět procedur, nechala jsem si zpevnit bříško a horní stranu stehen.

Výhodou je, že obsluha přidává jinou intenzitu pulzů na každé partii, tudíž nemusíte třeba na břiše "trpět" tolik jako na nohou. Konečný efekt byl ale nulový. Údajně bych musela absolvovat nejméně deset procedur, aby byl efekt trvalý.

Cena: 800 Kč za jednu proceduru (přibližně 45 - 55 minut) plus jednorázově sada náplastí cca 1 800 Kč

Lymfatické masáže přístroje (tzv. kalhoty)

O čem to je

Další mimozemšťanská procedura. Lehnete si a nasoukáte se po pás do obřích nafukovacích kalhot, které se v různých intervalech postupně nafukují. Rozproudí lymfatický systém. Důležité je hodně pít, aby se toxiny z těla vyplavily ven.

Jak to vidím já

Příjemná relaxace, třeba po cvičení ve vacushape. V mnoha salonech je právě nabízejí v kombinaci. Již dříve jsem zkoušela několik procedur absolvovat.

Cena: 230 Kč/30 minut

Výsledek

Neztratila jsem ani centimetr, nezhubla ani kilo. Víc snad není nutné dodávat.

Pozn.: Ceny jsou pouze orientační, odvíjejí se podle místa a salonu.