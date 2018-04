Chtěla jsem se zabít. Zatím jsem ale leukémii porazila

Když mi lékaři oznámili, že mám leukémii, chtěla jsem spáchat sebevraždu. Celou noc jsem probrečela a v duchu probírala, jak to skončit. Nakonec jsem to neudělala. Dnes je to více než 6 let a já jsem zatím zdravá. Čtenářka Miluše napsala další díl našeho seriálu Můj boj s nemocí.