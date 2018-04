Chtěla jsem být na svatbě bez „fleku“, říká Natálie

Asi před šesti lety se jí pod okem udělala tmavá skvrna. Vyzkoušela už všechno možné, krémy a mastičky, ale nic nepomohlo. "V Ostravě na kožní klinice mi řekli, že by se snad dala odstranit za použití nějaké formy kyseliny, ale z toho jsem měla strach," líčí Natálie.



SLEDUJTE SERIÁL O ODSTRAŇOVÁNÍ KOŽNÍCH PROBLÉMŮ LASEREM Další díl čtěte již tento čtvrtek, 27. září

Přiznává také, že má ze skvrny trochu komplex. Pracuje ve státní správě a je často ve styku s lidmi. "S flekem pod okem se pořád nemůžu nějak ztotožnit. Vadí mi to. Lidé, kteří mě neznají, mi často říkají: Máš pod okem něco špinavého."



Tmavá skvrna pod okem Natálii znepříjemňovala život nejen po estetické stránce



Doufá, že skvrna půjde odstranit. Nejde totiž jen o estetickou stránku věci. "Kůže v tom místě má jinou strukturu. Někdy se jakoby přesuší, občas dokonce kousek odpadne a je vidět živá tkáň," říká Natálie.

Skvrna jde kvůli své měnící se struktuře velice obtížně zamaskovat. Natálie však chtěla být na vlastní svatbě bez chyby. Když našla výzvu iDNES.cz, neváhala a do projektu se přihlásila. "Je to vidět i na každé fotce. Chtěla bych vypadat hezky i na svatebních fotkách. Řekla jsem si, že uvidím, jak se vyjádří lékaři v Asklepionu. Buď to půjde, nebo ne. Když ne, tak už dalších pokusů o odstranění skvrny asi nechám," dodává Natálie.

Datum svatby 7. 7. 2007 však nebylo zvoleno kvůli své symbolice. "Někdy loni v září jsme seděli s přáteli na chatě a oni říkali, že už bychom se také s přítelem mohli vzít. A tak přítel vytáhl diář a vybral den, na který ještě neměl naplánované žádné schůzky," směje se Natálie.

Zda se lékařům v Asklepionu podařilo Natáliinu skvrnu odstranit a jak celý zákrok vypadal, se dočtete již tento čtvrtek 27. 9.