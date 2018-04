Chtěla být miss, pak přibrala 115 kilo. Zhubla až před kamerou

Než za Miladou dorazili doktorka Kateřina Cajthamlová a výživový poradce Petr Havlíček se svými radami, dobrala se Milada ke 183 kilogramům váhy.

"Pokud by to takhle pokračovalo dál, hrozí cukrovka, zvýšení krevního tlaku a všechny kardiovaskulární komplikace," varovala Miladu doktorka Kateřina.

Mladá žena je vdaná a má tři děti.

Chtěla být Miss

Milada přitom chtěla být kdysi modelkou, v pase měla 57 centimetrů, chtěla se přihlásit do soutěže Miss České republiky, jedla jen minimálně. Pak ovšem nastoupil zákonitý jojo efekt a Milada za 10 měsíců přibrala neuvěřitelných 115 kilo.

Opakovaně zkoušela zhubnout, ale dělala to tím nejhorším způsobem. Třeba tři dny jedla jen jablka, ale pak se přejedla a dopřála si takové kalorické bomby jako smažený sýr. Nepomohla jí ani bandáž žaludku.

Milada ráda zpívá, má i kapelu, ale když šla na pódium, často slyšela urážky. "Ty tlustý prase, nežer," vyslechla si jednou. Trápení zajídala, uzavírala se do sebe, skoro nechodila ven, přestala o sebe pečovat.

Až po návštěvě u psychologa se dala Milada trochu dohromady, otevřela si kadeřnictví a nežádoucí pozornost lidí se snaží rozptýlit extravagantními účesy.

Milada Při 172 centimetrech vážila 183 kilogramů. Za tři měsíce zhubla 20 kilogramů. V pase shodila 36 centimetrů a přes boky má minus 10 centimetrů.

Její manžel je přitom její pravý opak. Je nesmírně hubený, má dobré spalování a navíc fyzicky náročnou práci - je totiž horník.

Hranolky s tatarkou

Ačkoli to má Milada do práce jen asi 15 minut pomalé chůze, nechává se manželem vozit autem. Z chůze má strach. Proto se při přihlášení do pořadu Jste to, co jíte zavázala, že bude chodit do práce pěšky, když nebude dodržovat doporučení dua expertů Kateřiny a Petra.

U tradičního stolu hrůzy byla na první pohled patrná zásadní Miladina stravovací chyba. Když Kateřina hledala zdravé jídlo, které Milada snědla za týden, stačil jí k tomu jeden talíř. Zbytek stolu byly nezdravé pokrmy.

Milada se přiznala, že za celý den třeba skoro nic nejí, ale pak všechno dohání v pozdních večerních hodinách. A manžel jí rád usmaží hranolky, které se ještě topí v tatarské omáčce.

Podle výživového poradce Petra Havlíčka musí Milada změnit poměr tuků, cukrů a bílkovin. Tuků přijímá Milada moc, právě proto tloustne a tloustne.

Kondice? Hodně bídná

Od Kateřiny s Petrem dostala Milada tradiční návod na to, jak zhubnout a změnit životní styl. Kateřina dokonce doporučuje Miladě, aby koukala do záchodu, protože se tak dá poznat, jestli dostatečně pije a pojídá vlákninu.

Milada navíc musí začít cvičit, bez toho by to nešlo. Její kondice je velice bídná.

Ale Milada se do procesu vrhá s odhodláním. Váží suroviny, pravidelně se stravuje a samozřejmě cvičí.

"Baví mě to," konstatovala Milada. V posilovně se potkala s Pavlou, která se do populárního televizního pořadu přihlásila v minulosti, ale totálně propadla. Doporučení Kateřiny a Petra nedodržovala, takže ze své váhy 192 kilogramů příliš neukousla. Ale pak si udělala "inventuru v hlavě" a znovu se pustila do hubnutí. Shodila už 70 kilogramů.

"Mám občas pocit, že se vznáším nad zemím," popsala pocit Pavla poté, co s sebou nosí o desítky kilo méně.

Kontroly na jedničku

Petr s Kateřinou zkontrolují během tříměsíčního hubnutí Miladu hned dvakrát. A pokaždé jsou příjemně překvapeni, jak se Milada naučila správně stravovat, jak cvičí a snaží se změnit.

"Začala jsem se cítit lépe," řekla po šesti týdnech Milada. Dokonce se sama rozhodla, že bude chodit do práce pěšky. Už se totiž tolik nezadýchává a nebuší jí srdce, když jde.

A když jí Kateřina kontroluje přímo v jejím kadeřnictví, musí pochvalně konstatovat: "To je neuvěřitelné." A z Milady se stává šťastná žena. "Začala jsem žít," usmívá se. Když po jedenácti týdnech Kateřina Miladu znovu přeměří, už není širší než delší.

Milada si může znovu obléct kabát, který kvůli své tloušťce už nemohla zapnout, její původní kalhotky velikosti 56 jí v pase vyloženě plandají. Spokojené jsou i její děti, které si přály, aby maminka "byla zase normální".

Minus 36 centimetrů

Po třech měsících přichází další měření a vážení. A výsledek je markantní. Milada zhubla ze 183 kilogramů na 163, v pase má o 36 centimetrů méně a přes boky o 10 centimetrů.

"To je neuvěřitelná porce centimetrů," pochvaluje si Petr Havlíček. Spokojená je i Milada. Je dojatá. Má v očích slzy. "Milada je pro mě milé překvapení," usmívá se Petr, podle něhož ukázala, že jí na sobě záleží.

Doktorka Kateřina Cajthamlová je spokojená zase s tím, že se Miladě zlepšily její tělesné funkce. Znovu má pravidelnou menstruaci a stolici. A také se jí znovu objevila jiskra v oku.

Z odměny za svůj výkon je Milada nadšená. Nikdy v životě totiž na vlastní oči neviděla delfíny, které má ráda. Teď se jí sen splnil, když dostala lístky do delfinária v Německu.