Chtěla bych zdravě stárnout, říká modelka Tereza Maxová

Není třetí dítě na křehkou a vytíženou modelku už moc?

Všichni v mé i partnerově rodině mají jen dvě děti, takže jsem asi revoluční matka. Ale my jsme s Burakem vždycky uvažovali o dalších dětech, buď adoptivních, nebo že bychom si jedno či dvě vzali do pěstounské péče. Neplánované těhotenství mě potěšilo. Nejsem už nejmladší a beru ho jako obrovský dar.

Tereza Maxová Narodila se 31.8. 1971 v Pardubicích.

Po gymnázium studovala dva roky práva.

Modelingu se profesionálně věnuje od roku 1989, objevila se na obálkách světových magazínů, předváděla kolekce nejlepších návrhářů.

V roce 1996 poprvé navštívila kojenecký ústav a posléze založila Nadaci Terezy Maxové dětem.

V roce 2000 se provdala za dánského tenistu Frederika Fetterleina, 9. září 2000 se jim narodil syn Tobias Joshua, ale manželství se rozpadlo.

Ročně její nadace získá pro opuštěné děti téměř dvacet milionů korun (na konci roku 2010 to bylo celkem 169 milionů korun).

Žije v Monaku s o rok mladším tureckým podnikatelem Burakem Oymenem, s nímž má dceru Mínu (20. května 2009).

Čeká třetí dítě, které se má narodit v září.

Bude to kluk, nebo holka?

Víme to, ale neříkáme.

Víte, kde a jak budete rodit?

Určitě v porodnici s lékařem. I když věřím přírodní nebo čínské medicíně, tak co se týče porodů a pediatrie, nedám dopustit na doktory. A v Česku je nejmenší úmrtnost miminek, což je díky zdejší výborné péči o rodičky i miminka.

Takže porodíte v Česku?

Ještě nemáme jasno. Hlavně kvůli Tobíkovi, který chodí v Monaku už dva roky do školy, nechceme ho z jeho prostředí vytrhnout. Jsme holt rodina, která se zbytečně nestresuje a nechá vše přirozeně plynout. Pokud se zeptáte, kde budeme bydlet, kde budu rodit či na jméno pro dítě, na všechno nejspíš odpovím, že se ještě uvidí. Ani partner nemusí mít naštěstí všechno dopředu přesně naplánované.

Jak se narodily první dvě děti?

Tobík normálně a Mína císařem, protože mi to porodník poradil. Oba se narodili v Praze v Podolí, kde doktorům důvěřuji.

V Česku si stěžujeme na rutinní přístup lékařů, na porody jak na běžícím pásu, které neberou ohled na pohodlí ženy. Vaše zkušenost je jiná?

Všechny veřejné nemocnice jsou v tomto ohledu podobné i jinde ve světě. Člověk si musí rozmyslet, jestli si chce zaplatit soukromou lékařskou péči či nadstandard. Ale nic není jednoznačné. Nikdy nezapomenu na zkušenost kamarádky, která byla vždy velmi spirituální, věnovala se předporodní meditaci, józe, těhotenskému plavání, speciálním cvikům a byla rozhodnutá rodit doma. Přirozeně za pomoci porodní asistentky. Jenže nastal problém, musela na poslední chvíli do nemocnice na císařský řez a byla ráda, že rodila s veškerou dostupnou odbornou lékařskou péčí a léky, které jí mohli dát, jen aby zachránili její holčičku. Člověk nikdy předem neví.

Tereza Maxová i v šestém měsíci těhotenství navštívila akci své nadace Accenture Academy aneb Všichni jsme hvězdy (17.6.2011).

Porod doma je podle vás riskantní?

Pro mě ano. Snad když má žena u sebe lékaře do poslední chvilky? Ale já bych ve svých téměř čtyřiceti letech určitě neriskovala. I v kojeňáčku jsem viděla několik dětí, k jejichž postižení došlo při domácím porodu.

Po třetím dítěti bude následovat i druhá svatba?

Jako manželský pár žijeme, do svatby nás nic netlačí, ani náboženství, která se u nás propojila všechna možná, ani naše rodiny. Naši rodiče jsou velmi kosmopolitní, tolerantní a liberální. Možná snad jen papírově by nám to někdy usnadnilo život.

Ženy se vdávají i proto, aby mohly být jeden den princeznou.

Já už si ten den už jednou užila. A zdá se mi, že když má člověk v životě něco jistého, přestane se snažit, zatímco když to jisté nemá, víc si partnera váží a hýčká.

Říkáte to, jako byste sama prošla takovou zkušeností.

Spíš to pozoruji kolem sebe. Znám páry, které spolu žijí léta, nikdy je nepojil žádný papír a je mezi nimi vzájemná úcta a respekt.

Víte dnes s odstupem, proč první manželství nevyšlo?

Byli jsme úplně jiní, měli jinou představu o životě, o budoucnosti. Dnes spolu vycházíme dobře, je to Tobiášův táta.

Podle čeho si máme vybírat správného partnera?

Univerzální recept neexistuje. Zásadní možná je, aby měli partneři podobné životní hodnoty a ze zamilovanosti nepodléhali iluzím. Když se vám na něm už na začátku něco nelíbí a říkáte si, to nevadí, on se tou láskou kvůli mě změní, bude zodpovědnější, já ho předělám..., v ten moment bych šla od toho, protože druhého člověka nezměníte. Charakter dobře poznáte také v krizové situaci, pokud zůstane řešení na vás, je to průšvih.

Co je důležité, aby vztah vydržel?

Tolerance, schopnost dělat kompromisy, vzájemná úcta, třeba jako k sobě měli moje babička s dědečkem. Navzájem se podporovali, chválili a zdůrazňovali vždy jen to, co na sobě obdivovali. To dobré. Důležité je také věnovat se jeden druhému, nezabřednout do každodenního stereotypu a najít si čas na děti, sama na sebe i na partnera.

Připadá po třetím dítěti ještě v úvahu další adopce?

Už teď vidím, jak mi ubývají síly. S věkem je člověk přece jen čím dál unavenější a přitom děti potřebují pořád tu samou péči. Mína potřebuje mou pozornost téměř 24 hodin denně, u Tobiáše je teď zásadní výchova, která vyčerpává spíš psychicky. Zatím si tedy adopci ke třetímu dítěti nedovedu představit, ale zeptejte se mě, až bude třetí dítě na světě. Uvidíme.

Patnáct let se věnujete opuštěným dětem, proto se ta otázka nabízí.

Určitě není nad osobní zkušenost. I má práce v nadaci dostala jiný, emotivnější rozměr, když jsem se stala poprvé matkou.

Změnil se za ta léta váš pohled na pomoc opuštěným dětem?

Na začátku v roce 1996 jsem se řídila jen instinktem. Žila jsem ve Spojených státech, velmi se mi dařilo, můj život byl o módě, úspěchu, tak jsem se chtěla s někým, kdo to potřebuje, podělit. Přispívala jsem na různé charitativní projekty, ale nikdy jsem nevěděla, komu konkrétně pomáhám. Souhrou okolností jsem se ocitla v pražském kojeňáčku. Po této zkušenosti jsem nemohla jen tak odejít a tvářit se, že jsem nic neviděla. Postupně jsem zjistila, že pomoc nepotřebují třeba jen kojenci. Děti potřebují podporu celý život. Stejně jako kojenec vás potřebuje jedenáctiletý puberťák, i osmnáctiletá slečna, která se rozhoduje, co dál se životem. Nakonec i já, když se ocitnu v životní situaci a potřebuji poradit, obracím se ve svých pomalu čtyřiceti letech na své rodiče.

Pro bezbranné kojence se ale peníze shání nejsnáz, je to tak?

Jejich absolutní závislost a bezmocnost vzbuzuje nejsilnější emoce, takže je to tak, jak říkáte. Je totiž vědecky dokázáno, že když v prvních měsících nemá dítě kontakt s matkou či dostatek pozitivních stimulů, třeba pochování, pocit blízkosti a podobně, tak se určitá část jeho mozku vůbec nevyvíjí a dítě to už nikdy nedožene. Pro takového člověka bude navazování hlubších citových vztahů vždycky složitější.

Vloni jste sehnali na pomoc skoro 20 milionů. Řeknete recept na úspěch?

Máme jen tři zaměstnance zato mnoho dobrovolníků, držíme nízké náklady, i díky tomu, že se podařilo dostat nájem i spoustu odborných služeb zdarma, zkrátka šetříme na výdajích, co se dá. A to je pro některé argument, který je přesvědčí. Pro jiné může být inspirací zase to, že se sama aktivně angažuju.

Zlí jazykové ale tvrdí, že nadace trpí vysokými náklady právě kvůli vašim letenkách Monako - Praha.

Tak to mě opravdu moc mrzí, je to naprostý nesmysl. Do nadace dávám já i má rodina spoustu času, energie, prostředků… Můj partner pravidelně nadaci podporuje a ze svých peněz zachraňuje aukce, pomáhá mi přesvědčit zahraniční dárce. Bratr bez nároku na honorář pořádá nadační přehlídku. Mohla bych vyjmenovat seznam věcí, které do nadace celá rodina nezištně vkládá. Kdo se chce přesvědčit, ať si stáhne z webu naši výroční zprávu a podívá se, jak nadace funguje.

Pracujete pro nadaci a zároveň si modelingem vyděláváte. Jaké jsou mezi těmi příjmy hranice?

Mám to jednoduše rozdělené: modeling mě živí, je to moje profese, za kterou jsem placená, nadace mě baví, do ní věnuji svůj čas, prostředky, kontakty, nápady, protože chci dělat věci, které mají smysl. A vždy platí, že když se tady v Česku zúčastním nějaká akce, dostane můj honorář nadace. Sice nejsem vedena nikde jako dárce, ale beze mne bychom peníze nedostali.

Možná někoho napadne, že vám Česko není dost dobré, když žijete v Monaku.

Já jsem vždy byla a i nadále zůstanu velkej patriot. Už proto jsem založila nadaci na pomoc českým dětem. Mám tu rodinu, přátele i domov. Ale jsme kosmopolitní mezinárodní rodina, která často cestuje. A Monako nám v tomto ohledu vyhovuje. Máme tam hlavně klid. Člověk se zkrátka nezavděčí všem.

Kde je vaší pomoci teď potřeba nejvíc?

Problematika opuštěných a ohrožených děti doteď spadá pod pět ministerstev. My jako nezisková organizace nemůžeme dělat nic víc, než jen žádat média, aby se o změně zákona mluvilo. Bohužel se mě ale média na problémy opuštěných dětí neptají, zajímá je víc mé těhotenství, rodina a soukromí, věci, o nichž bych nejraději vůbec nemluvila.

Je s přibývajícím věkem těžší získat práci v modelingu?

Spíš fotím pro jinou kupní sílu než před patnácti lety. Už nechodím přehlídky, nefotím kalendář plavek. Posunula jsem se do kategorie krémů proti vráskám, dostávám pozvání coby osobnost, točím reklamy, fotím katalogy. V zahraničí jsem méně vidět, protože už nejde o titulní stránky. Ta změna čeká v podstatě každého a v tom je spravedlnost. Člověk si místa na výslunní chvilku užil a teď už bych neměnila, mám dvě krásné zdravé děti a třetí je na cestě.

Stojí vás s věkem péče o sebe víc úsilí, času a peněz?

Naopak. Už nežiju v tom stresu, v jakém jsem byla, když jsem předváděla na molu a musela se vejít do velikostí 34 a 36. V přehlídkových sezonách jsem držela diety. Teď fotím katalogy v oblečení velkosti tak 38, kterou mám naštěstí sama od sebe a nemusím kvůli tomu trávit dny a noci hladová v posilovnách. Jíme doma zdravě, což je ve středomoří jednoduší. Možná zdravou stravu s věkem i kvůli dětem víc řeším, ale beru všechny ty návody na zdravý životní styl s nadhledem. V těhotenství si dám klidně kafe, mám ráda tatranku, kachnu, neomezuji se, ale nepřejídám.

Bojíte se stárnutí?

Základ všeho je stejně genetika. A potom normální zdravější životospráva. Ostatní je více méně marketing. Já například naposledy aktivně sportovala jako dítě. Když jsem žila v Paříži, chodila jsem tak dvakrát do měsíce do fitka, po prvním dítěti jsem začala s jógou a teď naposledy s baletem. Ovšem ne kvůli hubnutí, ale pro zábavu a pro dobrý pocit, který po tréninku máte. Na huntování pod diktátem trenéra, aby tělo vypadalo na 18, na to nemám čas ani nervy. Kdybych ale byla obézní, s kily bych určitě bojovala.

Chtěla byste omládnout s pomocí plastické chirurgie?

Nikdy neříkej nikdy, někomu to určitě psychicky hodně pomůže. Osobně bych si spíš přála hlavně zdravě stárnout. Na porod do nemocnice jdu, ale když nemusím, bílé pláště nevyhledávám. Moje známá byla v roce 1990 jedna z prvních, která měla umělá prsa. Technologie nebyla tehdy ještě tak dokonalá a ona s nimi měla už po třech letech obrovské problémy. Implantáty v těle ztvrdly, musela si je nechat odstranit a předělat. Podstupovat dvakrát něco takového kvůli prsům? Tak to si radši nechám zajít chuť. A kolmou vrásku na čele máme v rodině. Připomíná mi, co za etapy mám za sebou, bez ní bych to snad ani nebyla já.

Co byste si ještě v životě přála?

Splnilo se mi už tolik přání, vlastně víc, než jsem jich měla. Tak bych si připadala hloupě, kdybych byla nespokojená a neužívala si toho, co mám. Svou budoucnost ale určitě spojuji dál s nadací. Co se týče modelingu, vnímám jako velké štěstí, že se jím pořád mohu živit a budu ráda, když to půjde ještě dalších pár let. Partnerství mi už doufám vydrží a děti budou zdravé. Když tohle všechno vyjde, co víc si přát?