Chtěla bych být duchaplná jako táta, říká Anna Polívková

Vizitka Anna Polívková (32) vystudovala Státní konzervatoř v Praze a rok neverbálního divadla na HAMU. Dva roky studovala Mezinárodní školu pohybového divadla Jacquesa Lecocqa v Paříži.

Několik let s divadlem jezdila po světě, v Praze hraje například v Divadle NoD se souborem Krepsko, kde se hraje také představení Blázinec, které režírovala. V Divadle Kalich a Mladá Boleslav se objevuje ve hře Zločin v Posázavském Pacifiku. V červnu měla v Divadle La Fabrika premiéru Krasavice interkontinentální, v němž se představila po boku Marthy Issové.

Je dcerou Bolka Polívky a herečky Evelyny Steimarové. Je svobodná a má přítele.

"Rozhodně bych chtěla být duchaplná jako táta, což bohužel nejsem, na druhou stranu bych chtěla být klidnější než máma. Naprosto bezdůvodně se nervuje kvůli nám, dnes už dospělým dětem, já doufám, že taková nebudu, že si zachovám svůj klid," uvažuje herečka.

"Teď jsme zkoušeli představení Blázinec, které je o různých druzích šílenství, a já se rozhodla do role inspektorky hlediště obsadit svoji mámu. Vždycky jsem si myslela, že v herectví jsem spíš po tátovi, ale s překvapením jsem zjistila, že jsem hodně podobná jí," zjistila.

Za mámu se nestydím

Zkoušení Blázince, které Anna Polívková režírovala, se obešlo bez konfliktů mezi matkou a dcerou. Horší to bylo, když do divadla jezdily. Evelyna Steimarová obvykle v tramvaji hlasitě pozdraví a začne se bavit s ostatními cestujícími tak, aby to všichni slyšeli.

"Za mámu se nestydím, mně přijde vtipná a okouzlující, ale ona se v takových chvílích na mě otočí a stejně hlasitě mi začne vyčítat, že se za ni stydím. Mě to urazí, bráním se a začneme se hádat," říká Anna Polívková. Vzájemné slovní pošťuchování obě nakonec vyřešily tak, že každá jezdila v jiném vagónu.

Mám ráda tango

Kromě hraní Anna Polívková miluje tanec. Lásku k pohybu možná odkoukala od své sestry Venduly Burger, které v pubertě někdo řekl, že tančí jako poleno. "Ale protože je strašně tvrdohlavá, naučila se tančit doma u MTV a já jsem od ní spoustu věcí odkoukala," říká.

"Některé věci jsou asi dědičné, táta i máma taky dobře tančí, oba mají smysl pro rytmus," říká Anna Polívková, která teď v dospělosti vyráží tančit po barech.

Její přítel v nich hraje na kytaru a zpívá. "A taky chodím na tango milongy, to jsou takové taneční večery, kde se sejdou lidé nejrůznějších povolání, kteří tango milují a protančí celý večer," říká.