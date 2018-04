Chtěl jsem spáchat sebevraždu. Teď si užívám života

Můj život byl od počátku jeden průšvih za druhým. Nedokončil jsem střední školu, měl jsem těžký pracovní úraz s trvalými následky - ztráta zraku v levém oku, pak nám s manželkou umřela dcerka, přišel rozvod a já jsem dlouhá léta zůstal sám jen s občasnými přítelkyněmi.

Poznal jsem "péči" o staré

Práci jsem měl celkem dobrou, ale dostával jsem se do stresových situací - dělal jsem výrobního mistra a vedl jsem 25členný kolektiv, převážně ženy.

Nedávno jsem prodělal lehkou mozkovou příhodu a během pobytu na neurologickém oddělení jsem se byl párkrát podívat za známým v léčebně dlouhodobě nemocných a to mě "dostalo". Viděl jsem, jak se "starají" o nemohoucí, staré lidi.

Měl jsem pak noční můry, že se do té situace mohu za pár let dostat taky. Přestával jsem jíst, nic mě nebavilo, zažíval jsem úzkostné stavy, hlavně v noci. Celé noci jsem proseděl v křesle a v hlavě se mi honily černé myšlenky.

Napsal jsem dopisy na rozloučenou

Nakonec mě to dostalo. Začal jsem přemýšlet o ukončení tohoto života. Jedné noci jsem napsal dopisy na rozloučenou s vysvětlením mého skutku. Připravil si vše potřebné k podřezání žil. Nadopoval jsem se práškama a šel "na to".

Moje "depky" trvaly delší dobu a můj bratr zřejmě vycítil, co se chystám udělat. Zřejmě ho intuice varovala a on ke mně vtrhl v tu osudnou chvíli do bytu.

Dostal jsem od něj přes hubu a odvedl mne k obvodní lékařce. Ta mě okamžitě poslala na psychiatrii. Vyslechl jsem tam mnoho lidských životních příběhů a pomocí psychoterapie a léků jsem se dostával postupně do "normálu".

Po měsíčním pobytu na psychiatrii jsem šel v pohodě domů. Beru psychofarmaka, ale jsem absolutně OK. Koupil jsem si kolo a teď si konečně užívám života.

Doporučuji každému v této, jakoby bezvýchodné situaci, odbornou léčbu. Fakt umějí zázraky, chce to jen spolupráci s lékaři a trošilinku vlastní vůle.